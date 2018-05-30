端午佳節千人賽龍舟　點睛下水池和湖巡航競速

2018新竹縣縣長盃龍舟競賽將在端午節登場，今(30)日在新豐鄉池和宮前廣場為4艘龍船舉辦點睛下水典禮；工作人員在池和湖邊設妥香案，準備豐盛的牲果，由縣長邱鏡淳擔任主祭官，與議長張鎮榮、新豐鄉長徐茂淦、縣議員羅春蘭、吳傳地、鄭清漢及村長、代表會主席及多位代表等，虔誠上香敬獻，祈求天地神祇保佑活動順利圓滿。

莊嚴的祭儀後，邱鏡淳等人共同為龍舟點睛，包含頭、眼、鼻、嘴、耳、身、尾等部位都點，再加上淨水，在震天價響的鞭炮聲中，吊車將龍舟移入至長200公尺的池和湖龍舟賽道中。

新豐鄉公所表示，今年縣長盃龍舟競賽共有43隊報名，其中公開組21隊、社會女子組5隊、混合組8隊、機關男子組5隊、表演組4隊，參賽人數破千，是歷年之冠；而且清大、中華大學都有外國朋友參賽，精彩可期。當天在池和湖邊還有新豐鴨蛋等農特產品促銷、早上9點開幕典禮，還有舞龍舞獅、歌舞表演。



▲新竹縣長邱鏡淳、議長張鎮榮、新豐鄉長徐茂淦等人為龍舟點睛祈福，暖場端午節龍舟賽事。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.05.30）

邱鏡淳表示，今年龍舟賽新亮點，就是加入了機器人科技元素，將由祥儀企業規劃提供龍舟機器人精彩展演，不僅將在開幕典禮進行一場龍舟機器人競技，當天上午10點至下午5點，現場民眾將可於現場互動體驗龍舟機器人，另外還有競速龍舟親子DIY活動。





▲端午節新竹縣長盃龍舟競賽即將登場，今日舉辦龍舟點睛、下水祈福典禮。（圖／新竹縣議會提供 , 2018.05.30）

邀請大家在端午節當天，呼朋引伴、扶老攜幼來加油，感受「五月五過端午，划龍舟、敲鑼鼓..….」的熱鬧節慶氣氛。