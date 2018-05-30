陸資大舉收購歐洲公司 投資德國顯著成長

按這一價格，格拉默集團的總股值為7.72億歐元。但格拉默表示，是否最終能成交，目前還不清楚。

總部位於德國的格拉默29日提交給德國證交所的聲明中表示，繼峰開出了每股60歐元的報價，還擬支付每股1.25歐元的股息，這一報價較格拉默28日的收盤價溢價17%。

（中央社台北30日電）隨著中美貿易關係日趨緊張，中國企業大幅加大對歐洲資產的關注、尤其是德國，這也引發德國監管機構收緊中資併購的資格審查。

在上海證交所上市的繼峰，總部位於中國大陸浙江省寧波市。監管資料顯示，格拉默集團在2017年引進繼峰收購約25%的股權，以阻止波士尼亞的哈斯托（Hastor）家族擁有掌控權。

英國金融時報報導，隨著美國對中國收購敏感技術加大審查力度，中國企業已將注意力轉向歐洲、尤其是德國。但中資的數宗在德收購引發了爭論，近日中國汽車製造商吉利逐步購得戴姆勒（Daimler）價值90億美元的股份，就引起關注。

近年來，中國在德國的投資顯著成長。湯森路透數據顯示，今年以來，中國企業已在德國完成19筆收購，價值91億美元，而去年同期共完成18筆交易，價值12億美元。

相比之下，中國對美投資已從2017年前5個月的62億美元，大幅下降至今年迄今的11億美元。

不過，報導表示，中國在德國投資活動的激增，促使監管機構加大了對中資併購的審查，尤其是涉及敏感或名牌企業的交易，比如中國家電製造集團美的收購德國機器人大廠庫卡（Kuka），就歷經波折才完成。（編輯：翟思嘉/林克倫）1070530