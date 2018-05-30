科大視傳系學生辦畢業影展　6支影片展現社會關懷

彰化縣中州科技大學視訊傳播系30日舉辦第十四屆畢業影展，有劇情、紀錄及動畫片等六部作品展出，在內容取材上，都是與社會息息相關的議題接軌，全程由該系老師龐志龍指導的直播團隊進行直播，並且在評審老師嚴謹的遴選下，頒發了最佳男女主角獎、最佳紀錄片獎、最佳劇情片獎等16個獎項。

中州科大麒麟影展｢視途｣的六支影片中，有關懷同性戀的《同摯》、有批判人們對刺青刻板印象的《守破離》，有關懷鹿港外來文化入侵影響傳統文化的《來鹿不明》，也有擔憂網路假新聞謠言害人的《煽洞》等等，學生把對社會的關懷，一一用影像展現出來。

系主任詹益錦表示，今年影展的三部劇情片都具有不錯的水準，將報名參加國際性的影展比賽，學生的創作理念一直是與社會接軌，與社會脈動連結，學生在四年中學習影視相關技術，運用專業技能透過影像、鏡頭、編劇、音樂等來關心、關懷、批判社會，這就是他們要培養具有專業技術、有獨立判斷思考的影視人才，將來必定可以在影視產業中發光發熱，貢獻社會。



▲蕭名妤(中)執導的劇情片《煽洞》， 反映現今網路謠言所造成的社會亂象。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.30）



▲施彥安(左二)執導的紀錄片《來鹿不明》，是關懷鹿港外來文化入侵影響傳統文化的議題。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.30）

詹益錦指出，視傳系自創系以來，不斷因應環境與技術的變化做調整，從當初的一般傳播科系逐漸尋找出具有特色以及務實的方向，將培育目標定位在培養具有人文與創意的影視創作人才，因此，這次影展的的名稱，就是表達出視傳系同學們在影視創作的路途上，學習運用不同語言表達，紮實踩踏每種專業能力的步伐，將想傳達的故事訴說給每一位觀眾，為自己所關懷的族群發聲。

▲劇情片《同摯》由黃怡方(前)執導，是一部關懷同性戀的影片。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.30）