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漢來美食每股配股息6.9元 現金殖利率近5%

鉅亨網2018/05/30 14:47
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餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (30) 日召開 107 年股東常會並全面改選董事，由賴宗成續任董事長，會中通過每股配發現金股利 6.6 元、股票股利 0.3 元，以今日收盤價 134 元計算，現金殖利率近 5%。

漢來美食去年合併營收 33.43 億元，年增 5.6%，稅後純益 2.65 億元，年增率 8.31%，每股純益 (EPS)7.47 元，營收、獲利和 EPS 均創歷史新高。

漢來美食總經理林淑婷說明，去年營運登峰主要受惠餐飲品牌拓點展店，去年第 4 季在陸續開出漢來軒、上海湯包、漢來蔬食和名人坊等共 4 個品牌 5 家分店後，為集團營運增添柴火。

展望今年，占集團總營收逾半的金雞母「漢來海港」將於 10 月於曼谷開出第 10 家店，採合資方式經營，而北市也將開出大台北第 3 家漢來海港餐廳，顯然高度看好北部自助餐市場。

另一方面，品牌店數僅次於漢來海港的「漢來蔬食」，預計 6 月於台中再開出 1 家，總店數將達到全台 7 家、中國 1 家的規模；至於「漢來上海湯包」則是在 6 月要插旗台南。

隨著漢來海港和漢來蔬食店數達一定規模後，漢來美食設定「漢來上海湯包」和「名人坊」二大品牌，有望成為下一波快速擴展整體營收規模的小金雞。

漢來美食股價日 K 線圖。
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