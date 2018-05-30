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外資匯出力道加大 台幣放量貶破30元 5個月來首見

鉅亨網2018/05/30 14:43
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由於義大利總統自行任命總理，金融市場不安情緒驟增，美股昨 (29) 日重挫後亞股今 (30) 日也反映此不確定因素紛紛重挫，台股加權指數終場下跌 142 點，跌 1.3%，受外資匯出力道加大影響，新台幣也失守 30 元整數關卡，是去年 12 月下旬以來首見，午盤前最低貶至 30.052 元，貶值 6.4 分。

新台幣今日以 30.01 元、貶值 2.2 分開出，直接貶破 30 元整數關卡，是 5 個月來首見 3 字頭，午盤暫收 30.036 元、貶值 4.8 分，貶幅 0.16%，目前均維持在貶值態勢。

匯銀人士指出，有觀察到外資今日匯出力道加大，上午盤台北外匯經紀公司成交值已放大至 7.69 億美元，主要是因為美元指數持續走強，部分外資快速回流美元避風港，不過，是否繼續走貶，或是在 30 元附近震盪，還有待國際政經局勢變化而定，暫時難以判斷。

由於美元指數昨日上揚 0.4% 至 94.82，壓抑非美貨幣表現，泰銖貶幅 0.2% 左右，新台幣、人民幣貶 0.15%，日圓在平盤附近震盪，不過，韓元則是升幅超過 0.25%；而

法人表示，若新台幣持續走弱，資金行情降溫將不利台股攻 11000 點大關，所幸出口商匯損壓力藉此將大幅緩和，對於第 2 季財報反而有利。

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