外資匯出力道加大 台幣放量貶破30元 5個月來首見

由於義大利總統自行任命總理，金融市場不安情緒驟增，美股昨 (29) 日重挫後亞股今 (30) 日也反映此不確定因素紛紛重挫，台股加權指數終場下跌 142 點，跌 1.3%，受外資匯出力道加大影響，新台幣也失守 30 元整數關卡，是去年 12 月下旬以來首見，午盤前最低貶至 30.052 元，貶值 6.4 分。

新台幣今日以 30.01 元、貶值 2.2 分開出，直接貶破 30 元整數關卡，是 5 個月來首見 3 字頭，午盤暫收 30.036 元、貶值 4.8 分，貶幅 0.16%，目前均維持在貶值態勢。