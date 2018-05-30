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中央社

獨董有意見手續待完備 新紡撤回去年減資案

中央社2018/05/30 14:42
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北30日電）新光紡織去年售地獲利，今天股東會通過配發現金股利每股新台幣3.72元，創下新高；不過去年股東會通過現金減資案因程序不完備，及獨董有意見，會中通過撤回減資案。

新紡股東會中通過配發現金股利每股3.72611177元；同時去年股東會通過辦理現金減資案，每股退還5元，但因新紡申報案件應行記載事項不完備，經行政院金管會函示停止申報生效並應行補正事項，新紡決定撤回此減資案，今天股東會中順利通過。

新紡董事長吳昕恩表示，新紡去年底將旗下子公司新光資產管理公司的台北市士林區陽明段土地702坪售予達麗建設，獲利達新台幣12.99億元，加上由於新紡的資產和資金足夠，因此在去年股東會中通過減資退還資本給股東。

但前獨董羅嘉希在會中指出，早在去年的新紡董事會中表達反對現金減資，並認為新紡董事會資料不夠透明，甚至無法看到售地意向書，有違公司治理。

不過吳昕恩強調，新紡5月初已發出獨立董事異動重大訊息，主要是羅嘉希「違反公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定遭到解任。

吳昕恩會後告訴記者，新紡旗下在北市士林區還有1.4萬餘坪土地，其中保留了2000餘坪土地供新光醫院擴建使用，其中1000餘坪須要變更土地使用分區為醫療用地，未來新光醫院才能買進土地興建醫療大樓，但目前雙方正在洽談價格中；另外1000餘坪土地仍保持工業用地的地目，未來打算由新紡興建行政辦公大樓再租予新光醫院。

吳昕恩強調，其餘1.2萬餘坪工業用地只租不售，目前已出租部分土地給3家車商興建廠辦樓，另有其他車商亦向新紡表達高度興趣，想進駐當地建廠辦樓。

吳昕恩說，新紡希望能與新光人壽董事長，他的大伯吳東進之間能和平相處，大家有共識共同解決問題；新紡從頭到尾非常支持新光醫院擴建，也樂於配合，但也希望能以合理的價格對新紡股東有交待。（編輯：黃國倫）1070530

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