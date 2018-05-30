狂餵寶寶維他命D 無助增強骨骼或免疫力

（中央社坦帕29日綜合外電報導）很多人會為了讓寶寶骨骼強壯，增加他們維生素D攝取量。但今天發表在美國醫學會期刊（JAMA）的芬蘭研究指出，寶寶滿兩歲前，攝取3倍量的維生素D無助增強他們的骨骼或免疫力。

法新社報導，維生素D能助人體吸收鈣質，是不可或缺的營養素。皮膚只要接受日曬便能製造維生素D，但根據一份2016年的研究，高達40%的歐洲人維生素D量未達標。

缺乏維生素D恐導致佝僂症（軟骨病）。軟骨病典型症狀是骨頭軟化，恐導致發育不良和O型腿。

在維生素D越多越好的假設下，研究人員針對975名健康寶寶進行隨機臨床試驗，讓一部分受試嬰兒每天攝取400國際單位（IU）維生素D的建議攝取量，另一批嬰兒則攝取1200IU。