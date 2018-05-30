印巴解凍 同意克什米爾邊境停火

（中央社記者康世人新德里30日專電）自去年起不斷發生邊界衝突後，印度和巴基斯坦雙方的陸軍軍事作戰處昨晚宣布同意全面停火，落實在查摩與克什米爾實際控制線（LoC）的停火諒解備忘錄。

印度與巴基斯坦因巴國政府拒絕懲處去年連續攻擊印度軍事基地且藏匿在巴國的恐怖份子後，關係急速惡化，雙方在邊境經常互相以炮火攻擊，或越界殺害對方士兵，直到今年仍未停歇。

但在印度總理莫迪與在背後支持巴基斯坦的中國國家主席習近平4月27、28日在武漢舉行非正式領袖峰會試圖緩和關係後，印度內政部長辛赫（Rajnath Singh）5月16日宣布印度安全部隊在克什米爾地區的伊斯蘭教齋戒月期間全面停火，主動釋出善意。