涉外人士：中國以叫停維和 威脅布國與台灣斷交

（中央社記者葉素萍台北30日電）政府涉外人士今天說，中國以叫停維和任務威脅布吉納法索與台灣斷交，並在中南美地區動作頻頻，被視為「民主公害」；各國考量區域安全穩定下，勢必加深與台灣在相關領域合作。

中國接連外交打壓，台灣首當其衝。不過，知情人士說，中國金錢外交，正被視為「民主公害」。

知情人士表示，自中國操作巴拿馬與台灣斷交以後，美國在內等西方國家便對中國積極在加勒比海、中南美洲的動作頻頻高度警惕。

知情人士指出，從地緣政治來看，這形同在美國後院生事，此外，中國藉大量資源介入相關國家政經發展，包括，掌控重要基礎設施，收買願意傾向中國的政治力量，藉由孔子學院之類的統戰系統，輸出中國的政治意識型態，已威脅到好不容易在這些地區長出的民主火苗，成為中南美地區的「民主公害」。中國在海外這類的金權政治操弄，已是許多先進國家安全單位的重要課題。