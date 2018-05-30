帶大創拜會經濟部 黃偉哲：盼增加在台投資

黃偉哲今天接受受廣播節目「Pop搶先爆」主持人黃光芹專訪表示，大創在西元2015年初盼能拜會經濟部長，他認為外商增加在台投資是好事，就陪同拜會當時的經濟部長鄧振中，在座有大創高層、經濟部各局處，見面約10幾分鐘，談大創在台灣增加投資。

時代力量立委黃國昌近期持續追究大創公司涉嫌偽造文書、違法進口貨品案，並在臉書發文指一切的事情，都是民主進步黨立法委員、台南市長參選人黃偉哲帶日本大創董事長香取周次去見鄧振中之後才發生，經濟部官員才會一再縱容日本大創的違法行為。

（中央社記者陳俊華台北30日電）民進黨立委黃偉哲今天說，2015年初他曾陪同大創公司拜會時任經濟部長的鄧振中，盼大創增加在台投資，這是在事發前8個月；他也說，助理不該跟當事人有任何金錢往來。

黃偉哲指出，當時鄧振中說，大創在日本有很多分公司，也可以賣台灣產品到日本；而此次只是禮貌性拜會，之後他沒有跟大創高層、鄧振中有接觸，但這是出事前8個月，「幫新人證婚，8個月後鬧家暴」，時間序就錯了，如果說他是門神、有私下交易，歡迎提出證據。

黃偉哲說，他自己也要檢討，如果助理在他不知情的情況下接受陳情，不管有沒有違法，「跟當事人不應該有金錢往來」。他的前辦公室主任曾碧珠說是借錢給爆料人葉先生新台幣2000、3000萬元，但葉先生卻說是黃偉哲助理誆騙3000萬元，曾碧珠與葉先生間的金錢往來，已經互相提告，有待司法釐清。

黃偉哲表示，如果最後司法證明，曾碧珠真的有詐騙別人金錢，那曾碧珠要負法律責任，他也要負道義責任、要被譴責；如果曾碧珠沒有違法，而是被詐騙，那就是另一回事。

他也說，這件事情公務員沒有違法，大創提出異議後也被駁回，公務員並沒有讓步，會有這些商品進口是因為廠商不實申報，因廠商有簽切結，要負法律責任的是廠商；若公務員沒有違法，「跟立委就更隔了一層」。

黃光芹問，黃國昌預告會再拿出新的錄音檔，是否會影響黃偉哲選情。黃偉哲說，他可以保證沒有收錢，在法律上還好，但視聽上總是不好聽，當然會對他的選情有影響，只能儘量把話說清楚，把自己弄得更透明，希望把影響降低。（編輯：張良知）1070530