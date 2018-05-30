NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈中彰榮家遊北台　阿公阿嬤大呼過癮消防隊求助館長 　議員籲錢花刀口8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

跨縣市傳愛　生蓮基金會支持高榮台南分院行動醫療服務

記者黃文博／台南報導2018/05/30 16:49
▲生蓮基金會30日捐贈2輛頂級機車給高雄榮總台南分院。（圖／記者黃文博攝，2018.05.30）
▲生蓮基金會30日捐贈2輛頂級機車給高雄榮總台南分院。（圖／記者黃文博攝，2018.05.30）

高雄市的生蓮慈善公益基金會跨縣市傳愛，今（30）日捐贈2輛頂級機車給高雄榮總台南分院辦理偏鄉居家醫療服務，雙方假該分院一樓大廳辦理「一份心意，兩份助力，偏鄉小巷傳愛」機車捐贈儀式，活動現場湧進百餘人觀禮，場面熱鬧溫馨。

該捐贈儀式由生蓮慈善基金會執行秘書陳培城率領董事洪千惠、總幹事陶永祥及經理簡君如等人來到高雄榮總台南分院，並由洪千惠代表捐贈，院長王志龍代表受贈，院方也頒發感謝狀表揚該基金會的善行。

院長王志龍表示，該院醫護人員常須穿梭大街小巷，為民眾提供居家醫療服務，機車是最便利的交通工具，院方現在無公務機車，造成醫護人員深入偏鄉小巷的不便，現在有了前進偏鄉的機動車，將為守護偏鄉居民健康的醫護同仁，帶來無限助力。

洪千惠表示，高榮台南分院素有「長壽健康園區」的美譽，該基會金現任董事長及各董、監事也深知該院積極推展政府長期照顧業務，了解該院提供社區居家醫療、復健治療，設置「社區失智關懷據點」，也開辦居家服務、執行社區整合性醫療等。

院方指出，偏鄉居民常苦於交通不便，無法獲得適當醫療資源，未來將善加運用該基金會的一份心意、兩台公益機車助力，將優質與專業醫療深入偏鄉小巷各地區，提升服務輸送效率效能，守護鄉民健康。

關鍵字生蓮基金會高榮台南分院洪千惠王志龍
科大畢業影展　6影片展現社會關懷漫遊內灣　內灣國小激發學生創作

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan