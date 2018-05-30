跨縣市傳愛　生蓮基金會支持高榮台南分院行動醫療服務

高雄市的生蓮慈善公益基金會跨縣市傳愛，今（30）日捐贈2輛頂級機車給高雄榮總台南分院辦理偏鄉居家醫療服務，雙方假該分院一樓大廳辦理「一份心意，兩份助力，偏鄉小巷傳愛」機車捐贈儀式，活動現場湧進百餘人觀禮，場面熱鬧溫馨。
該捐贈儀式由生蓮慈善基金會執行秘書陳培城率領董事洪千惠、總幹事陶永祥及經理簡君如等人來到高雄榮總台南分院，並由洪千惠代表捐贈，院長王志龍代表受贈，院方也頒發感謝狀表揚該基金會的善行。
院長王志龍表示，該院醫護人員常須穿梭大街小巷，為民眾提供居家醫療服務，機車是最便利的交通工具，院方現在無公務機車，造成醫護人員深入偏鄉小巷的不便，現在有了前進偏鄉的機動車，將為守護偏鄉居民健康的醫護同仁，帶來無限助力。
洪千惠表示，高榮台南分院素有「長壽健康園區」的美譽，該基會金現任董事長及各董、監事也深知該院積極推展政府長期照顧業務，了解該院提供社區居家醫療、復健治療，設置「社區失智關懷據點」，也開辦居家服務、執行社區整合性醫療等。
院方指出，偏鄉居民常苦於交通不便，無法獲得適當醫療資源，未來將善加運用該基金會的一份心意、兩台公益機車助力，將優質與專業醫療深入偏鄉小巷各地區，提升服務輸送效率效能，守護鄉民健康。