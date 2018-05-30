跨縣市傳愛　生蓮基金會支持高榮台南分院行動醫療服務

高雄市的生蓮慈善公益基金會跨縣市傳愛，今（30）日捐贈2輛頂級機車給高雄榮總台南分院辦理偏鄉居家醫療服務，雙方假該分院一樓大廳辦理「一份心意，兩份助力，偏鄉小巷傳愛」機車捐贈儀式，活動現場湧進百餘人觀禮，場面熱鬧溫馨。

該捐贈儀式由生蓮慈善基金會執行秘書陳培城率領董事洪千惠、總幹事陶永祥及經理簡君如等人來到高雄榮總台南分院，並由洪千惠代表捐贈，院長王志龍代表受贈，院方也頒發感謝狀表揚該基金會的善行。

院長王志龍表示，該院醫護人員常須穿梭大街小巷，為民眾提供居家醫療服務，機車是最便利的交通工具，院方現在無公務機車，造成醫護人員深入偏鄉小巷的不便，現在有了前進偏鄉的機動車，將為守護偏鄉居民健康的醫護同仁，帶來無限助力。