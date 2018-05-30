捐百萬美金防疫　台與WHO溝通中

總統蔡英文日前宣布，台灣將捐 100 萬美金（約台幣 3000 萬元）給「世界衛生組織」（ WHO ）引起熱議，網紅「館長」陳之漢還因此跟民進黨立委段宜康槓上，雙方隔空交戰好不熱鬧。外交部今（ 30 ）日表示，已請相關駐外館處進洽 WHO ，盼台灣能直接捐款，這筆經費將自外交部國際關懷與合作項下支應，經費不是問題。
外交部指出，捐贈的 100 萬美金將用於伊波拉病毒防疫工作，目前仍與 WHO 溝通中，我國也另洽請理念相近國家，助台灣完成捐贈，並強調，防疫工作是國際社會所有成員的共同責任，台灣應積極做出貢獻，捐款是最直接且具體有效的做法，期盼國人理解與支持。
為對抗肆虐剛果民主共和國等西非國家的伊波拉病毒， WHO 於 21 日宣布，將於三個月內募集 2,600 萬美元，以協助相關國家對抗疫情。美國衛生部長並於 22 日在「世界衛生大會」（ WHA ）全會中，宣布美方將提供 700 萬美元用於防疫，連同其先前挹注的 100 萬美元，總計捐款 800 萬美元。
外交部表示，疫病無國界之分，未來有可能擴散至其他各洲。台灣作為國際社會負責任成員，並具備先進醫衛水準，樂願履行應盡的義務；台灣位於東亞樞紐，人員往來頻繁，容易發生傳染病原跨國傳播、交互感染等情形，更需主動採取預防性作為，以打擊任何境外傳染病疫情，降低伊波拉疫情對我僑、商、旅等國人生命健康可能造成的風險。
外交部指出，我國曾為受援國，接受美國等國家援助， 2003 嚴重急性呼吸道症候群（ SARS ）爆發期間亦獲國際社會協助。隨著政治、經濟、社會等各方面長足發展，台灣已具備貢獻國際社會的能力；政府此次捐贈善款，除在呼應 WHO 主導的跨國防疫努力外，亦可為國際防疫做出具體貢獻，併收致拋磚引玉之效，喚起更多國家共同參與防治伊波拉疫情的行動。