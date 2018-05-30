捐百萬美金防疫　台與WHO溝通中

總統蔡英文日前宣布，台灣將捐 100 萬美金（約台幣 3000 萬元）給「世界衛生組織」（ WHO ）引起熱議，網紅「館長」陳之漢還因此跟民進黨立委段宜康槓上，雙方隔空交戰好不熱鬧。外交部今（ 30 ）日表示，已請相關駐外館處進洽 WHO ，盼台灣能直接捐款，這筆經費將自外交部國際關懷與合作項下支應，經費不是問題。

外交部指出，捐贈的 100 萬美金將用於伊波拉病毒防疫工作，目前仍與 WHO 溝通中，我國也另洽請理念相近國家，助台灣完成捐贈，並強調，防疫工作是國際社會所有成員的共同責任，台灣應積極做出貢獻，捐款是最直接且具體有效的做法，期盼國人理解與支持。