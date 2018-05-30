浪漫台三線計畫　新竹峨眉鄉新添農村秘境

浪漫台三線計畫自推動以來，在新竹縣峨眉鄉內山公路周邊，發現了許多古早以前的故事，更有許多農村秘境因而曝光；位於新竹縣湖光村就有一處福田「無負擔社區」，在中央水保局補助、縣政府協助下，居民合力改造自己的家園，今（30）日舉行簡單剪綵儀式，居民們歡迎大家來聊。

「無負擔社區」原本雜草叢生，在居民自動自發整理下，第一期工程完工有環塘步道、亂石步道、碎石步道、樹下座椅、漿砌石護坡、拱橋2座，雖然剛種下的樹還來不及讓人乘涼，但整體景觀讓人看了身心舒暢；而第二期工程也即將展開，將改善福田田內田埂及周邊的步道系統，目前已經完成設計，即將於這星期上網招標，工期4個月，相信屆時會呈現不一樣的嶄新風貌。