浪漫台三線計畫　新竹峨眉鄉新添農村秘境

浪漫台三線計畫自推動以來，在新竹縣峨眉鄉內山公路周邊，發現了許多古早以前的故事，更有許多農村秘境因而曝光；位於新竹縣湖光村就有一處福田「無負擔社區」，在中央水保局補助、縣政府協助下，居民合力改造自己的家園，今（30）日舉行簡單剪綵儀式，居民們歡迎大家來聊。
「無負擔社區」原本雜草叢生，在居民自動自發整理下，第一期工程完工有環塘步道、亂石步道、碎石步道、樹下座椅、漿砌石護坡、拱橋2座，雖然剛種下的樹還來不及讓人乘涼，但整體景觀讓人看了身心舒暢；而第二期工程也即將展開，將改善福田田內田埂及周邊的步道系統，目前已經完成設計，即將於這星期上網招標，工期4個月，相信屆時會呈現不一樣的嶄新風貌。
▲「無負擔社區」風光明媚，踏青散步心曠神怡。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.05.30）
無負擔農村生活產業發展協會理事長黃守仁表示，這次的社區改造經費，水保局補助了近500萬元，而無負擔社區自104年起，利用一年半的時間，完成農村再生培根四階段課程，並於今年初通過農村再生計畫，除展現居民對社區發展的重視外，社區每周「打夜學」工作坊，在三年風雨無阻的溝通及討論下，達成社區發展高度的共識。
黃守仁說，今年透過水土保持局台北分局針對溫家宗祠福田周邊環境，進行第一階段的環境改善，除展現居民對保存文化、產業發展、維護生態及友善環境的共識與堅持外，也將以地方創生、在地實踐的概念，翻轉農村的劣勢，逐步實踐社區農產品精緻化，農村生活精品化的目標。
▲經過整理後的無負擔社區，呈現截然不同的嶄新風貌。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.05.30）
這次捐地之一的地主台灣溫氏道開公脈下宗親會理事長溫思勝表示，環境、人文都在改變，家鄉環境只有靠自己維護，才能繼續與大自然共生共存，未來環境仍是得靠居民自己來守護，讓自己的家鄉成為福田福地。