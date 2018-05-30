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中央社

新台幣貶到3字頭 工總盼匯率持穩

中央社2018/05/30 14:47
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社廖禹揚、林孟汝台北30日電）新台幣匯率睽違逾5個月貶破30元大關，商總表示，在28至32元間來來去去，是市場自然機制現象，不必過於擔心；工商協進會認同央行的匯率政策，工總則希望匯率能夠持續穩定。

義大利與西班牙雙雙面臨政治不確定性問題，影響歐元對美元匯率，國際資金湧入美元及日圓避險，韓元等新興貨幣則連袂走貶，新台幣今天也跟貶，貶破30元大關，為去年12月以來，逾5個月後再見到3字頭。

中華民國工商協進會理事長林伯豐在理監事聯席會議前受訪表示，新台幣與美元、人民幣的互動，是企業出口獲利的關鍵，進口貨品的價格也會受影響，對於央行近期維持匯率的政策方向，林伯豐表示認同。

全國商業總會理事長賴正鎰對中央社記者表示，新台幣匯率波動是「市場自然機制」現象，之前一段走升到29元，現在又貶回來，「時升時降」不必過於擔心。

他說，像商總旗下的會員都是主攻內需市場，對新台幣升值會比較開心，但出口商為了競爭力，就比較希望貶值，新台幣匯率在28至32元間來來去去，目前通膨率看起來也還算健康。

全國工業總會秘書長蔡練生也認為，在微利時代，匯率貶值對出口業者的競爭力是有幫助，但也會墊高原材料的進口成本，利潤可能就因此不見了。

他說，每種行業對新台幣匯率的期待不同，業者也會以外匯操作避險，但為了控制成本，廠商還是希望匯率能夠持續穩定。（編輯：鄭雪文）1070530

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