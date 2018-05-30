海地總統 Jovenel Moïse （摩依士）前來我國進行國是訪問，昨（ 29 ）日蔡英文總統以隆重的軍禮迎接，除舉行雙邊會談外，雙方還簽署「聯合公報」，聯合公報中表示，蔡英文總統支持海地啟動「新基礎建設」計畫，將於 60 天內共同規畫海地的經濟發展以及基礎建設，以促進雙方交流。

根據海地《自由報》報導，海地財政部長日前表示，台灣將會提供 1.5 億美元（約 45 億台幣）貸款，讓海地能夠推動電力建設。我外交部發言人李憲章則表示，海地希望改善民眾的供電需求，但進一步的協助方式還需要與海地政府做相關討論。

蔡英文總統與摩依士兩人共同簽署聯合公報，公報內容表示，兩國元首達成 10 項共識，兩國願意成立高階工作小組，共同規畫海地經濟發展、基礎建設以及吸引投資等領域之架構及新合作條件。

海地總統則特別重申支持中華民國參與「世界衛生大會」、「聯合國氣候變化綱要公約」及「國際民航組織」等國際組織活動。

外交部則進一步表示，我國與海地兩國的邦交關係相當友好，未來在對海地或是其他友邦的合作計畫，政府也會積極規畫，透過引導或是運用國營事業及民間企業的相關規畫及充沛活力，進而強化對友邦的投資及合作，擴大海外整體經貿布局，達成友邦發展、鞏固邦交及企業商機的三贏綜效。