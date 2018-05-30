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中央社

浩鼎案開庭 翁啟惠:每次出庭都是椎心之痛

中央社2018/05/30 14:52
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蕭博文台北30日電）士林地院今天審理浩鼎案，被告前中研院院長翁啟惠發表聲明表示，為了一個不存在的犯罪付出一生名譽，每次出庭都是椎心之痛，但相信司法最終會把公義還給等待天明的人。

翁啟惠庭訊後受訪說，事實證明他是用發明人身分善盡責任，沒有以院長身分介入技轉或收取不當利益，相信社會還是有公義，對判決結果有信心，司法一定會還他清白。

士林地檢署民國106年依貪汙治罪條例收賄等罪起訴翁啟惠，指控台灣浩鼎生技董事長張念慈原擬以1500張技術股行賄，後改以3000張浩鼎股票行賄，冀求翁協助浩鼎生產醣分子及取得酵素合成法專屬授權。

起訴指出，浩鼎關係企業潤雅公司與中研院簽訂「新一代酵素合成寡糖技術」專屬授權備忘錄，時任院長翁啟惠即指示研究團隊交付醣分子，讓浩鼎得以在未簽屬專屬授權契約前取得酵素合成法，並攜出中研院使用。

士林地方法院今天傳訊張念慈做證，張表示沒有期約賄賂翁啟惠，也沒有送翁啟惠3000張股票，「被我太太知道，她會殺了我」。

翁啟惠另發表書面聲明指出，為了一個不存在的罪，付出一生名譽，一封民眾檢舉信，讓他走到今天，當時人人皆曰可殺，司法介入調查，但法院應扮演好角色，當無中生有的傳聞一一釐清，就該依證據做出正確判決。

聲明提到，翁啟惠從未介入浩鼎技轉與投資，更未收取不當利益，材料移轉優於市價收費，授權金遠超過廠商提出的價格，是一個很成功且具典範性質的技轉案，沒想到會被誤解成這樣。

翁啟惠表示，台灣實在承受不起這種不幸事件再度發生，繼續浪費司法資源，折損奉公守法且願對國家付出貢獻的科學家。

翁啟惠還說，台灣是一個非常奇特的國家，輿論審判加群眾情緒審判特別盛行。不講究證據的情緒審判，往往在真相大白時，早已造成永久性的傷害，懇切呼籲即使社會有再多情緒，也應回歸事實真相。

聲明寫到:「兩年的時間很長嗎？對我而言，這是日夜的凌遲，奮戰只為了一個虛擬的犯罪，情何以堪？」，「犯罪的人害怕真相大白，我卻窮盡兩年的時間，一再請求真相水落石出。請求很卑微，每一次出庭都是椎心之痛。」

聲明最後提到，司法像汪洋大海中守護真相的燈塔，它讓迷航的船隻找到回家的路。雖然痛心這場不該發生且不存在的犯罪審判，還是相信司法最終會把公義還給等待天明的人。（編輯：施燕飛）1070530

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