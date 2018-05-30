陸國務院記者會談司法為民 避談律師遭吊照

（中央社台北30日電）中國國務院新聞辦公室今天舉行中外記者會，邀請5名基層法官談「司法為民」。但面對港媒提問維權律師被吊銷執照的看法，出席法官均未正面答覆，只強調律師違法或濫權，也要依法處理。

多名「709事件」當事人及曾參與辯護的中國維權律師，近日陸續被傳喚出席吊銷執照聽證會，部分律師聲明拒絕出席；維權律師謝燕益24日並宣布退出律師界，嚴詞批評中國宣稱「依法治國」，只是專制統治的手段和招牌。

中國當局對709維權律師的打壓引發外界關注。16日，香港NOW TV記者徐駿銘在北京採訪謝燕益的吊照聽證會時被公安阻撓，他被強行按倒在地並被扣上手銬帶走，頭部受傷流血。徐駿銘後來被要求悔過書認錯，隔天才被釋放。