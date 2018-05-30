陸國務院記者會談司法為民 避談律師遭吊照

（中央社台北30日電）中國國務院新聞辦公室今天舉行中外記者會，邀請5名基層法官談「司法為民」。但面對港媒提問維權律師被吊銷執照的看法，出席法官均未正面答覆，只強調律師違法或濫權，也要依法處理。
多名「709事件」當事人及曾參與辯護的中國維權律師，近日陸續被傳喚出席吊銷執照聽證會，部分律師聲明拒絕出席；維權律師謝燕益24日並宣布退出律師界，嚴詞批評中國宣稱「依法治國」，只是專制統治的手段和招牌。
中國當局對709維權律師的打壓引發外界關注。16日，香港NOW TV記者徐駿銘在北京採訪謝燕益的吊照聽證會時被公安阻撓，他被強行按倒在地並被扣上手銬帶走，頭部受傷流血。徐駿銘後來被要求悔過書認錯，隔天才被釋放。
根據國新辦官網發布，香港NOW TV記者今天在國新辦記者會提問在場法官，對於有個別維權律師被吊銷律師執照的看法。
首先答覆的最高人民法院民四庭副庭長高曉力，僅強調最高法院堅持罪行法定、證據裁判、疑罪從無、非法證據排除等刑事訴訟的基本原則，並稱這確保每一個案件都公正處理。
國新辦發言人襲豔春接著表示，今天記者會的主題是「司法為民」，在堅持依法治國的大背景下，中國堅持以人民為中心的思想來履行職責。不管他是一個律師還是一個商人，只要是違反了法律，都應該依法來進行處理，「這也是為民的一方面的表現」。
廣東省廣州市中級人民法院少年家事審判庭庭長陳海儀聲稱，她覺得讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義，首先第一個要做到的就是嚴格依法辦案。也就是任何一個法律人、司法人都必須要在法律的框架內去行使自己的權力，這是沒有任何可以例外的。
北京市海淀區人民法院中關村人民法庭庭長陳昶屹則表示，維權和權力的濫用還是有界限的。對於事實要區分，他是真正的維權還是打著維權的旗號進行權力的濫用，如果是權力的濫用，當然要依法受到法律制裁。（編輯：楊昇儒/邱國強）1070530