漫遊內灣賞動漫　內灣國小激發學生創作潛能

新竹縣內灣國小漫畫小學堂今年在師生的努力之下，共發表三本漫畫書，分別是低年級的Line貼圖讀本、中年級的外星人遊內灣及高年級的短篇漫畫；除此之外，高年級同學透過3D動畫軟體創作了二部動畫影片，期待透過漫畫成果展讓大家看到內灣孩子的漫畫藝術潛能與創作天份。

內灣因大嬸婆的作者劉興欽這位有名的漫畫家而被冠上漫畫之鄉的美名，為將漫畫成為學校發展的特色課程，積極打造學校即博物館，將校內四間空餘教室及校園周邊，整體規畫建置「劉興欽漫畫教育博物館」，館內規畫漫畫互動區、親子漫畫閱讀區、時空走廊區、漫畫創作區、穿越時空區及人人是漫畫家等，以營造優質漫畫學習空間。