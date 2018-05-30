漫遊內灣賞動漫　內灣國小激發學生創作潛能

新竹縣內灣國小漫畫小學堂今年在師生的努力之下，共發表三本漫畫書，分別是低年級的Line貼圖讀本、中年級的外星人遊內灣及高年級的短篇漫畫；除此之外，高年級同學透過3D動畫軟體創作了二部動畫影片，期待透過漫畫成果展讓大家看到內灣孩子的漫畫藝術潛能與創作天份。
內灣因大嬸婆的作者劉興欽這位有名的漫畫家而被冠上漫畫之鄉的美名，為將漫畫成為學校發展的特色課程，積極打造學校即博物館，將校內四間空餘教室及校園周邊，整體規畫建置「劉興欽漫畫教育博物館」，館內規畫漫畫互動區、親子漫畫閱讀區、時空走廊區、漫畫創作區、穿越時空區及人人是漫畫家等，以營造優質漫畫學習空間。
▲新竹縣內灣國小師生漫畫展，還衍生出周邊商品。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.05.30）
校長陳智明表示，漫畫是孩子喜歡的藝術創作形式之一，也是孩子生命中內在與外在世界連結的一種表達途徑，所以在既有的課程框架中，透過學校本位的藝術課程發展，創發有別於教科書內容的課程方案，並連結在地性的空間與人力資源，開發「漫遊內灣」特色課程，透過漫畫課程，培養孩子的美感覺知、表達、創作及鑑賞等能力素養。
▲新竹縣內灣國小師生漫畫展，同學介紹自己的創作。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.05.30）
內灣國小自103學年度起即申請「漫畫小學堂計畫」，特別聘請夏宜嵐老師成為長期駐校漫畫家，與校內藝術人文領域老師協同推動漫畫課程，每年5、6月舉辦師生漫畫、動畫影片教學成果展暨漫畫繪本新書發表會。