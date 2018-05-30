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荷包哭哭！台北物價居亞洲第3貴 僅次日本和南韓

鉅亨網2018/05/30 15:00
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根據瑞銀全球財富管理投資總監辦公室 (CIO) 今 (30) 日發佈的「價格與收入」報告，其中比較全球 77 個城市物價及收入水平，台北物價為亞洲第 3 貴，僅次於日本和南韓；但薪資部分也為亞洲第 3 高，居日本和香港之後。

瑞銀報告也指出，台北購買力是亞洲成長幅度最高的城市，名列亞洲第 3，僅落後香港及日本，若觀察全球排名，台北則從 2015 年第 34 名，躍升至今 (2018) 年的第 26 名。

值得一提的是，報告指出，台北人平須必須要工作 92.7 小時才能買到一台 iPhone X，而亞洲排名第一的香港僅需 75.3 小時。

根據這項研究的購買力指數，歐洲和北美城市居民的購買力最高，中東國家巴林首都麥納瑪和中國香港地區是前十名中僅有的兩個非歐美城市，全球金融中心紐約和倫敦分別排在第 10 和第 23 位。

至於物價部分，蘇黎世仍然是最昂貴城市，其次為日內瓦和奧斯陸，而洛杉磯是全球普通工薪階層購買力最強的城市，目前洛杉磯居民的可負擔能力較紐約人高出 23.9%。

瑞銀全球財富管理瑞士首席經濟學家兼首席投資總監 Daniel Kalt 表示，物價前十名榜單中，今年只剩下三個歐洲城市，與 2015 年的報告相比，這些城市的排名都明顯後退。

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關鍵字薪資物價購買力台北亞洲headline
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