荷包哭哭！台北物價居亞洲第3貴 僅次日本和南韓

根據瑞銀全球財富管理投資總監辦公室 (CIO) 今 (30) 日發佈的「價格與收入」報告，其中比較全球 77 個城市物價及收入水平，台北物價為亞洲第 3 貴，僅次於日本和南韓；但薪資部分也為亞洲第 3 高，居日本和香港之後。

瑞銀報告也指出，台北購買力是亞洲成長幅度最高的城市，名列亞洲第 3，僅落後香港及日本，若觀察全球排名，台北則從 2015 年第 34 名，躍升至今 (2018) 年的第 26 名。

值得一提的是，報告指出，台北人平須必須要工作 92.7 小時才能買到一台 iPhone X，而亞洲排名第一的香港僅需 75.3 小時。