〈財報〉HP財報有喜訊 影印硬體年增88% 筆電桌

電腦大廠惠普 HP (HPQ-US) 週二 (29 日) 公布了較佳的財報，而任職 32 年的現任 財務長 Cathie Lesjak 也將卸任，由 Steve Fieler 接替。

財報小助了 HP 股價，盤後股價上漲 0.23% 來到每股 21.35 美元。

HP 股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

最新一季 HP 財報顯示： 營收年增率達 13.1%，來到 140 億美元。

EPS 每股純益為 0.48 美元，略高於去年同期的 0.40 美元。

將執行 10 億美元庫藏股計劃。

其中，HP 全球業務都有成長的跡象。北美營收較去年同期成長 7%、歐洲中東及非洲 EMEA 成長 21%、而亞洲也成長了 13%。同時，非美國營收也佔了整體集團的 67% 營收量，可謂多角化全球經營。