蘇侯同時相中同一點做競總　侯友宜：一切以簡樸最重要

蘇貞昌陣營質疑同鄉會成立挺侯友宜的後援會，涉及到公私不分、公款私用；侯友宜也以今天送二媽回娘家為例，現場不只有新北市副市長李四川外，還包括新北市議員廖正良、白珮茹、周雅玲等藍綠議員也都出席參與，他實在沒有辦法事前瞭解廟方是否有接受議員的配合款，「如果有的話，蘇老縣長豈不又要講話？」

國民黨新北市長參選人侯友宜今（30）日參與金山年度宗教盛典「二媽回娘家」，與信眾共扶媽祖鑾轎；外傳與民進黨新北市長參選人蘇貞昌同時相中同一地點做競選總部，侯友宜回應，競選總部少花一點經費，一切以簡樸最重要。

身兼土城宜蘭縣同鄉會理事長的新北議員林金結，27日舉行土城宜蘭縣同鄉會的會員大會後，替侯友宜成立後援會，遭對手質疑用議員的配合款輔選；林金結呼籲，老縣長不要用「大砲打小鳥」，因為每位的會員都要繳500元的會費，這次每桌的餐費4000元，外加一包95元的宜蘭米，沒有動用到一毛的議員配合款。

▲林金結解釋，每位的會員都要繳500元的會費，這次每桌的餐費4000元，外加一包95元的宜蘭米，沒有動用到一毛的議員配合款。（圖／記者陳志仁攝，2018.05.30）

至於媒體報導蘇貞昌與侯友宜不約而同相中板橋區的同一地點，雙方希望能租下該處做為競選總部之用，引發各界的熱議；侯友宜認為，競選總部要放在哪裡，還沒有具體的想法，但一切以簡樸實在、最重要，少花一點的經費，讓競選回到政見的主軸。

侯友宜陣營也特請進特大的銅鑄關公，進駐侯友宜的競選辦公室；侯友宜說，關公是忠孝節義，也是正義的力量的代表，他在警界一直到新北市副市長，都受關公庇祐，他會追隨關公的精神，勇敢的往前走，集大家所有正氣的力量，打一場非常棒的選戰，讓社會更好。