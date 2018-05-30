影／老公「大鑽戒」求婚男下屬　妻子：他幸福就好

最新一集的《大叔》中，部長告白春田被拒，原以為是男人因素導致，但春田居然跟同事牧凌太公開出櫃，氣得他在辦公室怒喊，無法接受這結果，這看在部長老婆（大塚寧寧 飾）眼裡非常心疼，反過來教前夫「撩男」技巧；而牧凌太前男友武川政宗（真島秀和 飾）也無法接受他們相愛，但最後還是送上祝福。雖然部長前妻與武川政宗要放下另一半心有不甘，但他們認為「真正喜歡的人，是希望他能得到真正幸福」，所以紛紛送上祝福。

超夯日劇《大叔的愛》將於本周播出大結局，最新一集劇情出現大逆轉，春田創一（田中圭 飾）被牧凌太（林遣都 飾）甩了後，春田竟投靠部長（吉田鋼太郎 飾）懷抱，兩人甚至將步入禮堂，對於反轉情節讓觀眾相當震驚。



▲牧凌太（左）最後甩了春田田。（圖／愛奇藝台灣站 , 2018.5.30）

該劇本周六將播出大結局，但牧凌太發現春田仍對女生有好感，決定不束縛對方，提出分手要求，原以為春田會跟青梅竹馬千鶴（內田理央 飾）交往，但下集預告竟出現春田與部長同居，部長甚至在眾人面前搞出浮誇求婚驚喜，隨後兩人便步入禮堂，讓人非常意外扭轉的劇情，紛紛好奇結局會如何呈現。

其實本劇已在25日殺青，吉田鋼太郎與田中圭、林遣都非常不捨電視劇結束，而對於首次擔任「女主角」的吉田鋼太郎幽默表示，全靠「真的愛上田中圭」，才演得如此成功；林遣都也因為想完美詮釋「男男CP」，自爆下戲時仍黏著田中圭不放，這樣拍戲時，感情才能投入。《大叔的愛》每周一在愛奇藝台灣站獨家播出。



▲部長準備超大鑽戒求婚春田田。（圖／愛奇藝台灣站 , 2018.5.30）



▲春田田（右）與部長將結婚。（圖／愛奇藝台灣站 , 2018.5.30）