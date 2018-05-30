NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈北市選戰有信心　姚勸大家逢低買進科大畢業影展　6影片展現社會關懷8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

影／老公「大鑽戒」求婚男下屬　妻子：他幸福就好

記者陳雅蘭／台北報導2018/05/30 15:13

超夯日劇《大叔的愛》將於本周播出大結局，最新一集劇情出現大逆轉，春田創一（田中圭 飾）被牧凌太（林遣都 飾）甩了後，春田竟投靠部長（吉田鋼太郎 飾）懷抱，兩人甚至將步入禮堂，對於反轉情節讓觀眾相當震驚。

最新一集的《大叔》中，部長告白春田被拒，原以為是男人因素導致，但春田居然跟同事牧凌太公開出櫃，氣得他在辦公室怒喊，無法接受這結果，這看在部長老婆（大塚寧寧 飾）眼裡非常心疼，反過來教前夫「撩男」技巧；而牧凌太前男友武川政宗（真島秀和 飾）也無法接受他們相愛，但最後還是送上祝福。雖然部長前妻與武川政宗要放下另一半心有不甘，但他們認為「真正喜歡的人，是希望他能得到真正幸福」，所以紛紛送上祝福。


▲牧凌太（左）最後甩了春田田。（圖／愛奇藝台灣站 , 2018.5.30）

該劇本周六將播出大結局，但牧凌太發現春田仍對女生有好感，決定不束縛對方，提出分手要求，原以為春田會跟青梅竹馬千鶴（內田理央 飾）交往，但下集預告竟出現春田與部長同居，部長甚至在眾人面前搞出浮誇求婚驚喜，隨後兩人便步入禮堂，讓人非常意外扭轉的劇情，紛紛好奇結局會如何呈現。

其實本劇已在25日殺青，吉田鋼太郎與田中圭、林遣都非常不捨電視劇結束，而對於首次擔任「女主角」的吉田鋼太郎幽默表示，全靠「真的愛上田中圭」，才演得如此成功；林遣都也因為想完美詮釋「男男CP」，自爆下戲時仍黏著田中圭不放，這樣拍戲時，感情才能投入。《大叔的愛》每周一在愛奇藝台灣站獨家播出。


▲部長準備超大鑽戒求婚春田田。（圖／愛奇藝台灣站 , 2018.5.30）


▲春田田（右）與部長將結婚。（圖／愛奇藝台灣站 , 2018.5.30）

關鍵字大叔的愛春田田田中圭牧凌太林遣都吉田鋼太郎
前夫爽娶阿嬌　華航林依晨說話了社會凶殺案頻傳　他PO文怒嗆

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan