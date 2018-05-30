外商調查：近9成台灣民眾支持綠能轉型

（中央社記者潘姿羽台北30日電）蔡政府以「2025非核家園」為目標，根據丹麥沃旭能源公司一項調查顯示，近9成的台灣受訪者支持使用綠能，比率遠高於全球平均值，這也是台灣能源轉型的利基。

歐洲在台商務協會（ECCT）與中油公司今天共同發布「下一世代能源：共策台灣能源轉型」報告書，說明台灣能源現況及轉型前景，以及歐洲、台灣國營企業及產業的看法。

丹麥沃旭能源在報告書中，以專文公布「綠色能源溫度計調查」，這是由沃旭能源委託愛德曼情報公司針對全球各地民眾對於再生能源的態度，一項大規模的調查，調查結果顯示，89%台灣受訪者支持轉型使用再生能源，比例遠高於全球平均值82%。