NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈北市選戰有信心　姚勸大家逢低買進科大畢業影展　6影片展現社會關懷8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

宏達電AI助攻 腦瘤手術成功率更高

中央社2018/05/30 15:05
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者吳家豪台北30日電）宏達電健康醫療事業部總經理張智威今天說，HTC人工智慧（AI）平台計畫整合虛擬實境（VR）技術導入腦瘤手術，可提高手術正確性與成功率，最快明年將有一家台灣醫院採用。

宏達電旗下健康醫療事業部DeepQ今天在NVIDIAGPU技術大會上發表人工智慧平台DeepQ AI platform，專為部署人工智慧所遇到的瓶頸提出快速、簡易且有效率解決方案，藉以催生更多AI應用創新。

張智威今天受訪說，HTC人工智慧平台在類神經網絡與深度學習進行優化，原本需要100週完成的運算工作，只需要3天就能完成；他形容就像自排汽車一樣方便，輸入數據後選擇模組，就可以解決問題，速度快又省錢。

他表示，近期HTC人工智慧平台與衛福部、疾管署合作，其中一個項目與疫苗相關，以往民眾打去詢問哪裡可施打疫苗的電話，一天有2000多通，透過HTC人工智慧平台用聊天機器人的方式回覆，每天打電話詢問疫苗施打地點的數量減少約20%。

此外，張智威透露，HTC正在進行一個專案，透過人工智慧平台與VR技術可以診斷腦瘤；據他觀察，目前醫生進行腦瘤手術前，都是透過2D影像去推測實際狀況、提出手術計畫，若能結合人工智慧與VR技術，可以減少開刀時遇到的突發狀況，提高手術正確性與成功率。

張智威說，包含台北醫學院、秀傳醫院等國內醫院已有興趣導入結合人工智慧與VR技術的腦瘤手術，HTC醫療器材預計今年底可取得台灣衛生福利部食品藥物管理署認證，最快明年將有一家台灣醫院採用，甚至香港醫院也有接洽。

他強調，腦瘤手術結合人工智慧的另一個好處，是可以透過人工智慧比對以往的腦瘤患者案例，快速提出手術計畫。以美國為例，腦瘤手術計畫可能需要6個小時完成，但透過人工智慧平台，只需要一個小時就能做到。

目前HTC的AI團隊約30人，張智威有信心都是台灣最強的AI研究人員，在一起工作可以互相激盪火花；也因為HTC的AI團隊太強，讓張智威離開Google加入HTC，一待就是6年，到現在還捨不得離開。

展望HTC健康醫療事業部的未來，張智威認為，短期而言，希望在兩三年內積極推廣結合人工智慧與VR技術的手術應用；長期來看，希望能在小數據變成大數據方面有所突破。（編輯：楊玫寧）1070530

憂中國大陸干預政治 澳洲檢...淨化選前治安 溪湖警掃蕩...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan