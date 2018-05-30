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中央社

憂中國大陸干預政治 澳洲檢討情報機關

中央社2018/05/30 15:04
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社雪梨30日綜合外電報導）澳洲當局對恐怖攻擊與外國政治干預越來越感到憂慮，正試圖強化情報能力之際，澳洲官員今天表示，情報機關將展開數十年來最大規模的檢討。

澳洲安全情報組織（Australian SecurityIntelligence Organisation）前首長將領導這項範圍廣泛的調查，探究國家與國內情報機關如何分享情資、資源與支撐情蒐工作的法律。

司法部長波特（Christian Porter）說：「這將是皇家情報與安全委員會（Royal Commission onIntelligence and Security）自1970年代以來對澳洲情報法律最全面的檢視。」

他說：「國家安全局勢不斷改變，確保我們的機關擁有有效且能達成核心功能的必要工具與架構至關重要，以維護澳洲安全。」

澳洲去年指出中國大陸是他們擔憂的主要來源，宣布推動一連串關於間諜活動與干預法律的改革，這次的調查為最新行動。

在此之前，澳洲廣播公司（AustralianBroadcasting Corporation）與費爾法克斯媒體公司（Fairfax Media）展開一項調查，聲稱中國億萬富翁利用捐款滲透到澳洲政黨。（譯者：張曉雯/核稿：林憬屏）1070530

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