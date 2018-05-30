憂中國大陸干預政治 澳洲檢討情報機關

司法部長波特（Christian Porter）說：「這將是皇家情報與安全委員會（Royal Commission onIntelligence and Security）自1970年代以來對澳洲情報法律最全面的檢視。」

他說：「國家安全局勢不斷改變，確保我們的機關擁有有效且能達成核心功能的必要工具與架構至關重要，以維護澳洲安全。」

澳洲去年指出中國大陸是他們擔憂的主要來源，宣布推動一連串關於間諜活動與干預法律的改革，這次的調查為最新行動。

在此之前，澳洲廣播公司（AustralianBroadcasting Corporation）與費爾法克斯媒體公司（Fairfax Media）展開一項調查，聲稱中國億萬富翁利用捐款滲透到澳洲政黨。（譯者：張曉雯/核稿：林憬屏）1070530