淨化選前治安 溪湖警掃蕩幫派逮21人

（中央社記者蕭博陽彰化縣30日電）竹聯幫黃姓男子等人涉及南彰化多起暴力鬥毆案，彰化縣警察局溪湖分局掃蕩幫派，拘提黃男等21名成員到案，查扣槍彈與毒品，訊後移送法辦，以淨化選前治安、掃蕩組織犯罪。

彰化縣埔心鄉廣七停車場去年發生暴力砸車和槍擊殺人案，江姓男子事後帶改造槍械及子彈出面頂罪，但因說詞漏洞百出，明顯有頂替嫌疑，警方將江男依殺人未遂罪嫌移送彰化地檢署偵辦，也持續蒐證由黃姓嫌疑人操縱的竹聯幫弘仁會員林分會不法事證。

彰化縣政府警察局溪湖分局調查，黃姓男子涉嫌廣七停車場槍擊案，但為躲避查緝，教唆小弟江姓男子帶著槍彈投案，蒐證期間也發現黃男憑著人多勢眾，行徑囂張惡劣，涉嫌南彰化多起暴力聚眾鬥毆案件。