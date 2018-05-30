全國身心障礙國民運動會　新竹縣特奧滾球隊榮獲金牌

「特奧滾球」是特殊奧運比賽正式項目，專為智能障礙者規畫的國際運動競賽，也是特殊教育學校普遍推廣的運動項目，透過這項運動，可以讓選手們加強體能，培養團隊合作精神，進而增進人際關係。

新竹縣新豐國中林雨潔、鄭宜玟，與竹東國中周于茹、范禕庭等特教班學生組成的特奧滾球聯隊，上周參加在嘉義市舉行的「107年全國身心障礙國民運動會」，在特奧滾球項目女子組四人團體第四組獲得金牌，這也是他們第一次得獎，選手與教練都非常興奮，新竹縣長邱鏡淳表示，恭賀嘉勉，也以這項榮譽向身心障礙朋友鼓舞，努力終會得到回報。



▲專為智能障礙者規畫的「特奧滾球」，是特殊奧運比賽正式項目。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.05.30）

該賽事由法式滾球簡化而來，強調穩定度、集中力及瞄準度，特奧選手在場上比眼手協調能力，也比鬥智及技巧，在看似簡單的比賽方式當中，蘊藏諸多運動技巧，藉此訓練選手的反應及學習運動家精神。



新豐國中特殊教育組羅盛堉組長表示，縣內最早是竹東國中曾俊卿老師從15年前開始在學校推廣特奧滾球，當初只是很單純的為了想讓學校的特教學生提高對不同環境的適應性，並且增加與人接觸的機會，以增進學生融入社會的能力，所以聯絡鄰近學校—新豐國中，一起練習特奧滾球，加上近年新竹特教學校成立之後，更發展成三校聯盟的模式。





▲專為智能障礙者規畫的「特奧滾球」，是特殊奧運比賽正式項目。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.05.30）

四位選手一開始只是藉由到對方學校的練習、交流，參與多元且溫和的外來刺激，進而組隊達到運動及遵守比賽規則的額外收獲，不料在參賽還獲得第一名的好成績，振奮了特教團隊，選手們也都非常的開心，以證明參與運動賽事並非一般人的專利，以特殊教育學生為例，儘管先天上比他人多了諸多限制，也應該能享有相同的舞台和掌聲，充分發揮潛能，從中贏得自信與驕傲。