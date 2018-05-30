社會凶殺案頻傳　他怒批嫌犯：100個死刑都不夠

近日台灣社會凶殺案頻傳，包括台大女學生遭男友分屍、直播主遭前男友情殺、不孝子殺死阿姨、砍媽媽等冷血案件，讓人嘆息又憂心，資深媒體人狄志偉今（30）日發文怒斥凶嫌：「100個死刑都不夠」，也擔憂類似的負面新聞如一再重播，將會「傳染仿效」。

狄志偉表示，這禮拜看到太多負能量的新聞，讓他越看越氣，「這些情緒失控的恐怖情人，預謀殺人致人於死，天理不容和100個死刑都不夠」，他認為這些殺人犯因從小的生長環境影響，導致長大後人格、價值觀扭曲，「健美帥氣或者斯文書生的外型，內心卻住著嫉妒暴力的惡魔」，也擔心此類事件會造成負面影響，「這種新聞一播再播，真會傳染仿效.....。」