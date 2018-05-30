社會凶殺案頻傳　他怒批嫌犯：100個死刑都不夠

近日台灣社會凶殺案頻傳，包括台大女學生遭男友分屍、直播主遭前男友情殺、不孝子殺死阿姨、砍媽媽等冷血案件，讓人嘆息又憂心，資深媒體人狄志偉今（30）日發文怒斥凶嫌：「100個死刑都不夠」，也擔憂類似的負面新聞如一再重播，將會「傳染仿效」。
狄志偉表示，這禮拜看到太多負能量的新聞，讓他越看越氣，「這些情緒失控的恐怖情人，預謀殺人致人於死，天理不容和100個死刑都不夠」，他認為這些殺人犯因從小的生長環境影響，導致長大後人格、價值觀扭曲，「健美帥氣或者斯文書生的外型，內心卻住著嫉妒暴力的惡魔」，也擔心此類事件會造成負面影響，「這種新聞一播再播，真會傳染仿效.....。」
他指出殺害直播主的邱嫌，明明是自己行不檢點，還謊稱前女友「生活淫亂」，被女方提分手後卻用自殺威脅對方回心轉意，直到死者堂姐打臉真相才曝光，狄志偉痛批：「這個社會敗類真的非常渣渣到爆的渣男」。他說「愛不到你就這樣毀了你」就是恐怖情人特質，呼籲網友：「你的另一半或是有朋友的另一半有這種恐怖情人的特質拜託趕快離開他！」最後他盼死者的靈魂能安息，也感嘆：「能不能多一點正能量呢？」更表示自己實在不想繳稅去養那些「確定殺死人，卻遲遲還沒判死刑的惡魔」！
▲狄志偉PO文怒批嫌犯。（圖／翻攝狄志偉臉書 , 2018.05.30）