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中央社

巴布亞紐幾內亞官員：擬禁用臉書一個月

中央社2018/05/30 15:17
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社雪梨29日綜合外電報導）巴布亞紐幾內亞即將舉行大型全球會議，官員表示，他們正在考慮全國禁用臉書（Facebook）一個月，以糾出假帳號並攔截假新聞。

法新社報導，提出這項建議的通訊部長貝索（SamBasil）表示，可以用當地開發的社群平台取代臉書。不過，這項建議遭對手批評不合時宜、不可行。

貝索今天告訴當地媒體，關閉臉書有助於「蒐集」假帳號、糾出上傳色情和誤導性資訊的使用者，進而將這些資料移除。

貝索還考慮以本地平台取代臉書。臉書先前爆發醜聞，8700萬用戶個人資料遭英國諮詢機構「劍橋分析」（Cambridge Analytica）盜用，重挫臉書名聲。

據報，貝索說：「如有必要的話，我們能召集本地的應用程式開發人員，創立一個更有利巴布亞紐幾內亞人國內和國外交流的網站。」

貝索並未提供關閉臉書的時間表，不過部分報導暗示可能與摩斯比港（Port Moresby）稍後主辦亞太經濟合作會議（APEC）同期。

巴布亞紐幾內亞國家事務研究所執行主任巴克（Paul Barker）則表示，關閉臉書將讓巴布亞紐幾內亞成為APEC 21個經濟體會談期間的笑柄。（譯者：葉俐緯/核稿：蔡佳敏）1070530

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