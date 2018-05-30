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中央社

投保中心受理金雨股價操縱案等委任求償登記

中央社2018/05/30 15:24
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北30日電）投保中心指出，今天起針對金雨操縱股票價格案、英格爾科技財報不實案、華美財報及公開說明書不實、誠遠內線交易案，受理投資人委任求償。

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心表示，金雨企業前董事長卓燦然等人涉嫌操縱金雨企業股票價格案，經台中地方法院檢察署提起公訴。

投保中心指出，英格爾科技公司對外公告民國103年首季至106年第3季各期財務報告涉有虛偽不實，涉及違反證券交易法，經台北地方法院檢察署提起公訴。

依台北地檢署刑事起訴書所載，被告英格爾董事長張志榮等人涉嫌以英格爾公司等佯與中國大陸國營企業普天集團交易，虛增營收，致相關財報涉有不實，影響投資人判斷決策，違反證券交易法。

華美電子對外公告民國103年第4季至106年上半年度各期財務報告，及104年度發行國內首次有擔保轉換公司債的公開說明書涉有虛偽不實，而有違反證券交易法情事，經台北地方法院檢察署提起公訴。

投保中心指出，張聖春等涉嫌於民國104年12月4日至12月24日從事誠遠科技公司股票內線交易，涉有違反證券交易法，經新竹地方法院判決有罪。

投保中心表示，為保障投資人權益，針對上述案件擬以檢察官起訴書、刑事判決書所載事實，及相關法條為基礎，即日起受理善意投資人委任求償登記，辦理民事求償事宜。（編輯：李信寬）1070530

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