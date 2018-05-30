恐怖情人分屍案 地毯式搜索遺漏臟器

（中央社記者黃旭昇新北30日電）警方偵辦板橋分屍命案，今天尋獲被害女子的大腿殘肢，並持續尋找部分臟器。為讓住戶安心，全面在埋屍花圃地毯式搜索，也在地下室汙水池及200公尺長的水溝，翻水溝蓋尋找。

住在板橋某社區的夏姓住戶今天受訪表示，本來是寧靜的社區，這回因為分屍命案讓外界轟動。她說：「社區裡竟出個人神共憤、令人髮指的魔鬼。」

夏姓住戶表示，據悉，涉案凶嫌朱男並不是社區原住戶，而是後來才到社區購屋居住，很多人都不認識凶嫌。住在被棄屍花圃那棟樓的兩戶，都是夏姓住戶的小學同學家，現在社區居民大家心裡都很悶。