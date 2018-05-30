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中央社

恐怖情人分屍案 地毯式搜索遺漏臟器

中央社2018/05/30 15:28
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北30日電）警方偵辦板橋分屍命案，今天尋獲被害女子的大腿殘肢，並持續尋找部分臟器。為讓住戶安心，全面在埋屍花圃地毯式搜索，也在地下室汙水池及200公尺長的水溝，翻水溝蓋尋找。

住在板橋某社區的夏姓住戶今天受訪表示，本來是寧靜的社區，這回因為分屍命案讓外界轟動。她說：「社區裡竟出個人神共憤、令人髮指的魔鬼。」

夏姓住戶表示，據悉，涉案凶嫌朱男並不是社區原住戶，而是後來才到社區購屋居住，很多人都不認識凶嫌。住在被棄屍花圃那棟樓的兩戶，都是夏姓住戶的小學同學家，現在社區居民大家心裡都很悶。

板橋海山警分局除了凌晨與殯葬業者一起尋獲遭分屍的大腿殘肢，今天也持續在埋屍的花圃地毯式搜索。偵查隊分隊長張榮欽表示，除了在花圃地面搜索，也鏟動鬆土尋找是否還有遺漏的臟器。

今天凌晨尋獲的大腿，是在水溝內被找到，初步研判凶嫌分屍後，將大腿藏在兩個水溝孔蓋間，才沒有被發現。警方研判，或許冥冥中老天安排，昨天下午一場大雨，水溝滿水位將殘肢沖往靠近水溝孔蓋才被尋獲。

埋屍地點位於社區住戶後巷花圃，警方上午將方格網狀的水溝蓋，逐一翻起檢視，長度約有200公尺，除尋找部分遺漏的臟器，也希望讓住戶安心。

海山警分局今天還前往社區大樓的地下室，包括鑑識人員一起打開汙水集水池人孔蓋，由鑑識人員採集部分水體，以試劑檢驗是否有血跡反應。

28歲朱姓男子狠心將女友分屍，並將屍塊藏在住處社區花圃內，後來疑似知道東窗事發，28日上午被發現在新莊區畏罪自殺上吊身亡。警方當時先找到7袋共16塊的黃女遺體屍塊，今天凌晨在熱心翁姓葬儀業者協助下，再找到左大腿殘肢。（編輯：梁君棣）1070530

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