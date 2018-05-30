林佳龍施政滿意度49%　中市府：持續努力

遠見雜誌雜誌今(30)日公布2018縣市長施政滿意度調查，台中施政滿意度為49%，大於不滿意度，支持市長林佳龍連任的比例則達44.3％。對此林佳龍透過市府新聞局長卓冠廷表示，台中近年來在各式民調的各項指標整體表現都進步，整體趨勢也都一年比一年進步，林市長自己會加倍努力。卓冠廷表示，坊間各種民調，市長和市府團隊都會參考，也感謝市民鞭策，該堅持的改革跟施政，會努力不懈怠，持續專注在市政建設上，持續努力。

卓冠廷表示，在市府努力下，拚出不少成果，像柳川、綠川整治相當成功，美麗的親水河岸已成為熱門打卡點；治安從過去的吊車尾，拚到現在的六都第一；托育及托老一條龍的推動，也減輕了許多家庭的負擔，並促進台中人口成長，去年一舉超越高雄成為全國第二大城，這些施政成果不僅市民有目共睹，也提高了台中人的城市光榮感。

卓冠廷說，市府團隊的努力也反映在最近幾項民調上，林佳龍的施政滿意度或連任看好度都有不錯的表現，包括未來事件交易所日前公布各縣市長連任機率，市長林佳龍機率高達70%，看好度相當高；新台灣國策智庫公布「六都市長滿意度暨選情」最新民調，在「宜居城市」調查方面，台中市六都第一，六都市長滿意度方面，林佳龍六都第二。

此外，「台灣指標民調」不久前公布的「台中市施政民意調查」，40.6%市民看好林佳龍會當選，看好對手盧秀燕者為20.1%，差距達20.5%；支持度部分，支持林佳龍者為31.9%、支持盧秀燕者有23.7%，兩人差距仍有一段距離。