陳景峻留任延續白綠合作　國民黨評估：埋暗樁

台北市長選情呈現藍綠白三足鼎立的混戰狀態，但白綠合作仍有空間，國民黨組發會主委李哲華表示，台北市長陳景峻留任副市長，代表總統蔡英文跟台北市長柯文哲還是有默契，從輔選的角度上來看就是埋暗樁，有策略性功能。

在民進黨決議自提人選後，民進黨籍台北市副市長陳景峻原本有意求去，但最終陳選擇留在台北市政府，更說要延續「白綠合作」，因為白綠組執政聯盟才是對台灣最好選擇。

最近各媒體都有做台北市長選戰趨勢民調，這跟國民黨先前所作的民調數字差距不遠，民進黨部分雖然通過徵召姚文智，但是卻放任黨內重要幹部去協助柯文哲，還說要白綠合作，從輔選的角度來看就是要埋暗樁，最後可能是有策略性的功能，看起來蔡英文跟柯文哲還是有默契，雙方仍是眉來眼去，所以陳景峻才會有這樣的回應。