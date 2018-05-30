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政治

陳景峻留任延續白綠合作　國民黨評估：埋暗樁

記者戴祺修／台北報導2018/05/30 15:47
▲國民黨文傳會主委李明賢(左)與組發會主委李哲華(右)。（圖／記者戴祺修攝,2018.05.30）
▲國民黨文傳會主委李明賢(左)與組發會主委李哲華(右)。（圖／記者戴祺修攝,2018.05.30）

台北市長選情呈現藍綠白三足鼎立的混戰狀態，但白綠合作仍有空間，國民黨組發會主委李哲華表示，台北市長陳景峻留任副市長，代表總統蔡英文跟台北市長柯文哲還是有默契，從輔選的角度上來看就是埋暗樁，有策略性功能。

在民進黨決議自提人選後，民進黨籍台北市副市長陳景峻原本有意求去，但最終陳選擇留在台北市政府，更說要延續「白綠合作」，因為白綠組執政聯盟才是對台灣最好選擇。

最近各媒體都有做台北市長選戰趨勢民調，這跟國民黨先前所作的民調數字差距不遠，民進黨部分雖然通過徵召姚文智，但是卻放任黨內重要幹部去協助柯文哲，還說要白綠合作，從輔選的角度來看就是要埋暗樁，最後可能是有策略性的功能，看起來蔡英文跟柯文哲還是有默契，雙方仍是眉來眼去，所以陳景峻才會有這樣的回應。

國民黨籍候選人丁守中未來選情看好？李哲華表示，丁守中與國民黨對於選戰都抱持戰戰兢兢的心態，從來沒有樂觀勝選的觀念，台北市黨部主委黃呂錦茹也陪丁守中到立院拜會黨籍立委，也開始在北市各區里舉行固本會報，讓丁守中跟議員、里長候選人結合參戰。

至於外傳柯文哲與國民黨籍議員眉來眼去？李哲華說，這完全是無稽之談，黨在議員提名辦法雖然是現任優先，但是一定要跟黨籍市長候選人高強度結合，如果違反了一定會撤銷提名，並由新人遞補，但他相信黨籍候選人一定會全力會支持丁守中。

關鍵字丁守中陳景峻姚文智白綠合作李哲華
台成清交全英語授課進展　監委要查陸：讓藍綠和共產黨比賽　誰愛台灣

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