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政治

國民黨新竹縣長提名喬不定　全民調不是唯一解答

記者戴祺修／台北報導2018/05/30 15:53
▲國民黨文傳會主委李明賢(左)與組發會主委李哲華(右)說明新竹縣選舉提名狀態。（圖／記者戴祺修攝,2018.05.30）
▲國民黨文傳會主委李明賢(左)與組發會主委李哲華(右)說明新竹縣選舉提名狀態。（圖／記者戴祺修攝,2018.05.30）

國民黨新竹縣長人選遲遲未能定案，後院失火態勢越來越危險，國民黨中常會今(30)日通過決議，授予國民黨中央提名小組「在新竹縣提名應做調整，並授權中央提名協調小組研訂策略處理之」，也就是說國民黨新竹縣長提名可以不依照其他縣市採全民調的方式產生人選，而是黨中央可採權衡作法。

提案辦法寫到「新竹縣選情特殊，應授權中央提名協調小組研訂策略處理之；並排除「中國民黨107年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」第五條之適用。」

李哲華說，新竹縣是國民黨優勢選區，但目前有意參選者多是具備國民黨背景，所以選情複雜，再加上派系、人脈關係、宗親力量等等，所以中央希望趕快處理，地方卻是希望有時間整合，大家知道國民黨在新竹縣不能分裂，過去唯一的提名方式是協調，不成功就全民調，常委的建議給提名小組更多彈性，照提案讓提名協調小組有更多彈性作法。

李哲華表示，中常會通過此決議，等等提名小組馬上就會開會，開始協商提名辦法，組發會將建議提名小組到地方，聽聽議員、鄉鎮市長等人的意見，了解五合一選舉中各層級參選人的意見，作為中央提名小組的參考，不過提名時程沒有時間表，只要有利黨的勝選與團結的，就是徵召的依據。

目前新竹縣長國民黨選內表態者眾，包含立委林為洲、副縣長楊文科、竹東鎮長徐兆璋、湖口鄉長林志華以及副議長陳見賢等五人，再加上有藍營淵源的民國黨主席徐欣瑩也要參選，選情變化莫測。
 

關鍵字新竹縣長選舉李哲華林為洲國民黨陳見賢
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