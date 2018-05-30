國民黨新竹縣長提名喬不定　全民調不是唯一解答

國民黨新竹縣長人選遲遲未能定案，後院失火態勢越來越危險，國民黨中常會今(30)日通過決議，授予國民黨中央提名小組「在新竹縣提名應做調整，並授權中央提名協調小組研訂策略處理之」，也就是說國民黨新竹縣長提名可以不依照其他縣市採全民調的方式產生人選，而是黨中央可採權衡作法。

提案辦法寫到「新竹縣選情特殊，應授權中央提名協調小組研訂策略處理之；並排除「中國民黨107年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」第五條之適用。」

李哲華說，新竹縣是國民黨優勢選區，但目前有意參選者多是具備國民黨背景，所以選情複雜，再加上派系、人脈關係、宗親力量等等，所以中央希望趕快處理，地方卻是希望有時間整合，大家知道國民黨在新竹縣不能分裂，過去唯一的提名方式是協調，不成功就全民調，常委的建議給提名小組更多彈性，照提案讓提名協調小組有更多彈性作法。