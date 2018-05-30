線上遊戲玩到吐　竟是3D眩暈症作怪

資深耳鼻喉科醫師李宏信分析，上述這種情況多半是3D眩暈症所造成，在這些「暈遊戲」中，玩家在虛擬空間跳上跳下，有時還突然來個大轉彎，因為遊戲設計很有臨場感，眼睛看著劇烈移動的畫面，身體卻維持不動，此時大腦就會產生混淆，進而引發眩暈症狀，有點類似暈車，屬於暫時性現象，只要休息一陣子，症狀就會好轉；但如果症狀遲遲未見改善，建議就醫，接受進一步檢查。

在電玩世界，有些遊戲被玩家暱稱為「暈遊戲」，這類遊戲多是大型射擊遊戲，或玩家需要飛簷走壁、在複雜空間「斬妖除魔」、快速在不同空間移動。網路玩家表示，有的遊戲只玩5分鐘，就眩暈1小時，也有玩家只玩不到10分鐘就吐了，整個下午都在暈。

李宏信解釋，眩暈就是人的平衡系統發生故障所引起，人的平衡系統包括眼、身體內之感應，三半規管、腦幹、小腦及大腦所組成，整個系統相互協調，才能完成平衡的功能，打手機、電動玩具，會對眼睛有活動的改變，而身體及三半規管內之淋巴液實際上並沒有動的情形及感覺不變而失調，就產生眩暈症，一般而言是身體活動由內耳三半規管之淋巴球之震動及有活動的速度之感覺，同時眼睛也有同樣的感受，而互相為伴並會把資料傳到腦部，而為要將身體平衡，腦部就指令要身體部位配合轉動而達到平衡的目的，而兩個部位傳入不同訊息，則耳平衡系統無法做出適當的應變，因而產生眩暈症。所以玩手機電玩故不得太快或時間太長而超過身體其他部位可承受的範圍，否則就產生眩暈症。

不只3D眩暈症，許多疾病都可能造成眩暈，像梅尼爾氏症等一般內耳疾病，也會造成眩暈。李宏信指出，門診中，3D眩暈症以年輕患者居多，梅尼爾氏症則以40歲中壯年族群為主。梅尼爾氏症主要是內耳血管因膽固醇、血脂沉澱而阻塞，加上壓力、過度勞累，促使內耳血管過度收縮、血液循環不順暢，長時間下來，內耳組織很可能缺血，引起內耳神經萎縮，這過程便可能產生眩暈等不適症狀，且眩暈可能反覆發作，對生活造成嚴重干擾，不知何時會發生，生活在恐懼中。

梅尼爾氏症除了引起眩暈，聽力也會受影響，患者平時聽力品質不穩定，時好時壞，一旦急性發作，就可能出現耳鳴，雖然聽不太到低頻聲音，但不同頻率聲音會很明顯、很惱人。病友很容易產生「複響現象」，當身處喧嘩環境，耳朵就會嗡嗡、轟轟聲夾雜，很不舒服，甚至開始眩暈、耳朵脹痛，還可能重聽。

梅尼爾氏症確診後，醫師治療多使用利尿劑，幫助排除體內多餘鹽分、水分，並減輕內耳淋巴水腫壓力，當病情趨於穩定，就會使用促進血液循環藥物，讓內耳微小血管的血流供應不虞匱乏。長期治療則會使用滋養神經、擴張血管藥物，進一步改善內耳功能，若症狀還是沒有改善，可以考慮運用手術改善眩暈困擾。

家醫科醫師李政道提醒，民眾使用3C產品，時間一定要有所節制，玩線上遊戲時，若產生眩暈症狀，一定要暫停、休息。若是梅尼爾氏症病友，平常則要定期紓壓，壓力不要太大，睡眠也要充足，飲食不宜過鹹，以免症狀復發，生活品質大受影響。