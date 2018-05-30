影／以網咖為據點假綁架真詐財　鳳警鷹眼埋伏逮人

電話詐騙層出不窮，不少民眾都曾接過詐騙電話，電話彼端傳來小孩或親人的哭喊求救聲，歹徒謊稱已將您的親人押走，要求交付贖金，這是「假綁架真詐財」的詐騙手法，詐騙集團利用民眾慌張害怕的心理，要求不可掛斷電話，並依照指示領款交付後才肯釋放親人，而因歹徒創造維妙維肖的情境，經常詐騙民眾得逞。

就在23日下午2時，吳太太稱其在住家接獲「假綁架真詐財」電話，但因過於擔心害怕其子真的被「斷手斷腳」，當下不疑有他，隨即依照歹徒指示提領現金新台幣10萬元，並將該現金放置在指定處所由他人取款；直到被害人返家後才驚覺受騙，高雄市鳳山分局接獲報案後，即組成專案小組，據以偵辦。