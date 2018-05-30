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影／以網咖為據點假綁架真詐財　鳳警鷹眼埋伏逮人

記者方宣喻／高雄報導2018/05/30 19:04
▲警方查扣詐騙工具及贓款。（圖／高市警局提供 , 2018.05.30)
▲警方查扣詐騙工具及贓款。（圖／高市警局提供 , 2018.05.30)

電話詐騙層出不窮，不少民眾都曾接過詐騙電話，電話彼端傳來小孩或親人的哭喊求救聲，歹徒謊稱已將您的親人押走，要求交付贖金，這是「假綁架真詐財」的詐騙手法，詐騙集團利用民眾慌張害怕的心理，要求不可掛斷電話，並依照指示領款交付後才肯釋放親人，而因歹徒創造維妙維肖的情境，經常詐騙民眾得逞。

就在23日下午2時，吳太太稱其在住家接獲「假綁架真詐財」電話，但因過於擔心害怕其子真的被「斷手斷腳」，當下不疑有他，隨即依照歹徒指示提領現金新台幣10萬元，並將該現金放置在指定處所由他人取款；直到被害人返家後才驚覺受騙，高雄市鳳山分局接獲報案後，即組成專案小組，據以偵辦。


▲警方查扣詐騙工具及贓款。（圖／高市警局提供 , 2018.05.30)

警方調查後，發現詐騙集團以高雄市前鎮區民權二路某網咖作為據點，並以「假綁架真詐財」方式行騙後，由於該處等待的詐騙車手接受指令前往取得詐騙款項；警方見時機成熟，專案小組於28日前往埋伏，於同日下午2時見一可疑張姓男子接獲不明電話，警方即尾隨在後，發現其正前往高雄市鳳山區南昌街，即被害人陳先生（47年次）遭詐騙款項放置的指定處所，當場逮獲詐欺車手現行犯，現場查扣手機及新台幣12萬元等證物；另顏姓嫌犯涉有吳姓被害人遭詐騙案件的重嫌，恰巧亦在該網咖等待指令，故警方一箭雙鵰，同時逮獲兩名詐欺車手；全案經詢後，依詐欺罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。


▲警方移送顏姓嫌犯。（圖／高市警局提供 , 2018.05.30)

高市警局鳳山分局於1月至今共查獲27名詐欺車手，而該遭詐騙金額竟高達新台幣994萬元，強勢打詐，不遺餘力。警方也呼籲社會大眾，應常與家人保持密切聯繫，必要時可以利用 LINE 等社群軟體與親友建立第二種聯繫管道，避免因無法聯繫而掉入詐騙陷阱，也提醒民眾針對來路不明的電話要多些警覺性，如接到疑似（假）綁架案件電話，應向警方報案或撥打165反詐騙諮詢專線查證，以保障生命及財產安全。

關鍵字詐騙綁架
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