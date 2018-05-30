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癌細胞轉移成末期　中西醫配合治療增加存活率

記者陳鴻謙／台北報導2018/05/30 18:00
▲大腸癌已連續多年位居癌症新發人數的榜首，且有年輕化趨勢。（圖／ingimage）
▲大腸癌已連續多年位居癌症新發人數的榜首，且有年輕化趨勢。（圖／ingimage）

大腸癌已連續多年位居癌症新發人數的榜首，且有年輕化趨勢。一項研究分析2013年資料，發現20歲以下罹患腸癌者是10年前的2.1倍；85歲以上更是10年前的3.3倍，推測跟環境毒素、飲食偏好及平均壽命延長等因素有關。

中醫師陳瑞聲表示，癌症的發生除了與本身遺傳的基因有關外，有一大部分是非基因的後天因素，像是環境汙染，日常生活中的食物、藥物、食品添加業、化學工業品、賀爾蒙、農藥、重金屬、細菌、病毒、輻射、醣類等形成熱毒，長年累積於體內，並經由血液、體液、淋巴、神經提供癌細胞生長的養分，在免疫功能低落時伺機擴張，在器官最弱處發展成癌腫瘤。很多人都是感覺到不舒服，去醫院檢查，才發現癌症，癌細胞已經轉移擴散到別的器官成癌症末期。

目前西醫抗癌技術進步，化學、標靶治療與放射線治療成為主流，但化學藥物在殺死癌細胞的同時，也傷害正常細胞，所以每多做一次化放療，累積的毒熱最後會傷害骨髓細胞及黏膜，引起西醫所稱的骨髓抑制副作用，造成白血球、血紅素、血小板降低不足，引起癌因性疲憊症，為了減輕化療的不適，在每一次化療的半衰期，可配合服用中醫護髓解毒湯，來快速修復免疫功能，減輕80%的副作用。雖然化療藥物可以快速殺死癌細胞，可是用藥量大部分只能殺死體表面積50%，給予癌幹細胞逃避、另起爐灶的機會，所以容易復發，甚至轉移擴散，使身體有2到7種的癌，這是癌細胞擴散、轉移的主因之一。

陳瑞聲指出，每個人體內都有癌細胞，會發生癌腫瘤，是身體免疫功能開始變差，體內的熱毒，供應癌細胞養分長大，熱是指火氣及熱量（包括糖分），毒是濾過性病毒或飲食累積的致癌物，對於已經擴散的癌末患者使用化療及標靶來抑制癌細胞，如果效果不佳，可配合中醫消瘤方，增強免疫，清熱解毒，阻減癌細胞養分供應，得到的結果可使腫瘤縮小，避免繼續惡化。

藥不分中西醫，目前癌症治療已朝中西醫聯合治療的方向發展，即使癌症尚未能根治，至少也能像慢性病一樣，讓癌友與疾病和平共存，爭取存活機率以期待有新的藥物來治好癌症。

陳瑞聲提醒，雖然一般大腸癌大都發生在50歲以上的中老年人，但從統計數據得知，日常生活若偏向高動物性脂肪、高蛋白質、低纖維質等飲食習慣，都有可能提高罹患大腸癌的風險。此外，年過50歲且從來沒有做過大腸癌篩檢的民眾，未來生涯罹患大腸癌的機會高達7%，因此，建議民眾多運動，飲食多纖維，高風險族群別忘了定期篩檢，防患未然。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字大腸癌遺傳基因癌因性疲憊症中醫陳瑞聲醫師
「生男嬰」婆婆發30萬　網喊母湯杜世興談乳癌防治　為乳房健康把關

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