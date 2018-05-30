陸對台31項 海基會：缺細則台商仍在觀望

（中央社記者繆宗翰台北30日電）海基會發言人管安露今天表示，大陸台商端午聯誼活動目前持續以小規模方式進行。對於中國大陸祭出對台31項措施，台商反映大陸各地方落實情況不一，因此還在觀望中。

海峽交流基金會今天舉行例行新聞說明會，有記者詢及今年度台商端午聯誼活動進行狀況，管安露作上述表示。

管安露指出，台商端午聯誼已分成多場小型座談，正持續舉辦中，目前沒有公開，但整個活動結束後，將彙整具體成果與意見，並適時向媒體報告。至於秋節聯誼活動，還是維持往例以大型活動方式舉辦。

她表示，台商在座談有反映目前投資現況、困境，以及需要協助的地方，海基會已向各單位反映。至於中共對台31措施，地方落實還需要等待實行細則，台商仍在觀望。