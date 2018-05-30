陸對台31項 海基會：缺細則台商仍在觀望

（中央社記者繆宗翰台北30日電）海基會發言人管安露今天表示，大陸台商端午聯誼活動目前持續以小規模方式進行。對於中國大陸祭出對台31項措施，台商反映大陸各地方落實情況不一，因此還在觀望中。
海峽交流基金會今天舉行例行新聞說明會，有記者詢及今年度台商端午聯誼活動進行狀況，管安露作上述表示。
管安露指出，台商端午聯誼已分成多場小型座談，正持續舉辦中，目前沒有公開，但整個活動結束後，將彙整具體成果與意見，並適時向媒體報告。至於秋節聯誼活動，還是維持往例以大型活動方式舉辦。
她表示，台商在座談有反映目前投資現況、困境，以及需要協助的地方，海基會已向各單位反映。至於中共對台31措施，地方落實還需要等待實行細則，台商仍在觀望。
媒體報導，最近大陸各地台辦系統透過台灣各民間組織或家鄉陸配在台發出訊息，懇切招募屬於老百姓的落地招待團。
管安露則表示，對於相關情形，政府有聯審機制，這不是海基會權責。除非有邀請海基會人員參加，或想來海基會參觀，才會有接觸。
她也提到，海基會與行政院大陸委員會6月1日至3日，將在澎湖舉辦大型陸配關懷活動，行程包括參訪法院、餐敘座談、關懷當地離島陸配、參觀陸配經營的海鱺養殖場等。活動由澎湖縣政府、內政部移民署協辦。（編輯：林克倫）1070530