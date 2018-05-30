水雉招潮蟹現蹤 援中港濕地保育成功

（中央社記者王淑芬高雄30日電）援中港濕地是高雄市繼洲仔濕地之後復育生態有成的又一處大面積濕地，市府養工處說，5年來，有逾50隻水雉和10多種招潮蟹在濕地內悠遊出現，鼓勵民眾探索認識當地的豐富生態。

援中港濕地位在高雄市楠梓區，面積近30公頃，屬於淡鹹水混合型濕地；濕地西區因鹹淡水交會孕育豐富的紅樹林及濱海植物。

東側則因楠梓污水廠放流水排入，成為淡水濕地；在環境限制開放及降低干擾的管理之下，吸引水雉棲息繁殖。

市府養工處科長李靜蕙今天指出，102年起，水雉數量持續成長，106年調查有超過50隻在濕地活動，援中港濕地已成為高雄市水雉觀察數量最多的地區，並宣告援中港濕地生態保育成功。