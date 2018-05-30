杜世興醫師談乳癌防治　為乳房健康把關

2016年星座專家薇薇安因乳癌驟逝，消息傳出震驚社會，也喚醒民眾對乳癌防治的重視。乳癌的生成速度因個人體質有所不同，短從幾10天，長到幾年都有可能，除了少部分早期乳癌會有乳頭異常分泌物外，絕大部分早期乳癌沒有任何可察覺的臨床症狀。

根據衛生署2001年公布的數據，當時台灣地區每年乳癌新生個案約5,000例，爾後發生率逐年上升。而衛生署2016年最新公布資料顯示，2013年新發生乳癌個案已高達11,769 例（僅侵襲癌，未包含原位乳癌）。

此外，目前乳癌已位居女性癌症發生率第1位，與子宮頸癌同樣威脅著女性的健康。而台灣乳癌發生率的高峰落在45至64歲的女性，在新發生的乳癌個案中，零期原位乳癌約占16%，其餘84%屬於有轉移能力的侵襲性乳癌，相較之下，美國零期原位癌至少占乳癌新生個案25%。