杜世興醫師談乳癌防治　為乳房健康把關

2016年星座專家薇薇安因乳癌驟逝，消息傳出震驚社會，也喚醒民眾對乳癌防治的重視。乳癌的生成速度因個人體質有所不同，短從幾10天，長到幾年都有可能，除了少部分早期乳癌會有乳頭異常分泌物外，絕大部分早期乳癌沒有任何可察覺的臨床症狀。
根據衛生署2001年公布的數據，當時台灣地區每年乳癌新生個案約5,000例，爾後發生率逐年上升。而衛生署2016年最新公布資料顯示，2013年新發生乳癌個案已高達11,769 例（僅侵襲癌，未包含原位乳癌）。
此外，目前乳癌已位居女性癌症發生率第1位，與子宮頸癌同樣威脅著女性的健康。而台灣乳癌發生率的高峰落在45至64歲的女性，在新發生的乳癌個案中，零期原位乳癌約占16%，其餘84%屬於有轉移能力的侵襲性乳癌，相較之下，美國零期原位癌至少占乳癌新生個案25%。
從這份資料可以看出，台灣0至1期早期乳癌發現率遠低於美國，主要原因為國內乳癌篩檢率過低，導致無法早期發現乳癌，這也顯示台灣女性應更重視乳癌的篩檢與防治，才能早期發現、早期治療。
針對乳癌防治的宣導，財團法人臺北醫學大學校友會教育基金會、綠杏文化事業基金會、中華民國防高血壓協會邀請台北醫學大學癌症中心副院長醫師杜世興，將在107年6月16日舉辦一場以「為乳房健康把關」為主題的健康講座。
本次健康公益講座日期為107年6月16日（六）下午1點至5點，地點於台大醫院國際會議中心401室（台北市徐州路2號4樓），當天除了杜世興醫師的專題演講外，還有另一場由中華民國防高血壓協會理事長暨宏仁診所院長李宏信醫師主講的「壓力文明病──耳鳴眩暈大解密」，如欲參加的民眾請上網搜尋關鍵字「健康公益講座lecture99」，或撥打報名專線：(02) 2391-5568轉報名組，由於名額有限，敬請民眾把握機會！