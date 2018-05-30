REITs海外不動產投資鬆綁 商仲：投資額度上看2

金管會昨 (29) 日預告修正「不動產證券化條例第 6 條、第 8 條及第 9 條之解釋令」，針對活絡不動產投資信託基金（以下稱 REITs）投資市場，將簡化海外不動產投資程序，外資商仲世邦魏理仕認為，此舉將有利國內 REITs 前往海外不動產市場尋找報酬率較高的投資標的。

同時，以融資方式增購海外不動產，可投資額度將上看新台幣 200 億元，對受託機構、不動產管理機構以及投資人實為利多，不僅能有效提高配息，更將有助活絡台灣 REITs 市場。

REITs 的主要收益來源為標的物的租金收入，以發行受益憑證的方式讓投資人能以較少的金額投資不動產。金管會於 2016 年 3 月開放國內 REITs 投資海外不動產，惟原規定要求業者於投資計畫內載明投資標的，且須事先向主管機關申請核准，導致該規定訂定以來，無任何國內 REITs 投資境外不動產。