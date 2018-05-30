誰說日吸一支菸不傷身 心血管風險恐增50%

中華民國血脂及動脈硬化學會理事長葉宏一指出，全台灣約15%成年人有吸菸習慣，更可怕的是，曾因心血管疾病接受治療的患者中，多達60%都有吸菸。

衛生福利部國民健康署今天舉辦記者會，副署長游麗惠表示，根據世界衛生組織統計，全球每年有超過700萬人因菸害死亡，吸菸更是罹患冠狀動脈心臟疾病、中風及周邊血管疾病的重要危險因子，全台每年因吸菸死亡的人數幾乎進逼癌症，不可小覷。

（中央社記者張茗喧台北30日電）吸菸者常認為一天吸一支菸不會傷身，其實大錯大錯。醫師說，香菸裡的有害物質會讓心臟、血管長期處於缺氧狀態，還會導致發炎，每天吸一支菸，罹患心血管疾病風險將大增50%。

許多患者認為每天只抽「一點點」，對身體影響應該不大，而且隨時都戒得掉，其實大錯特錯。

葉宏一強調，絕對沒有所謂的「安全的吸菸量」，研究顯示，每天只要吸一支菸，心血管疾病發病機率將大增近50%；反之，只要戒了菸，馬上就能減少36%心血管疾病死亡率，也能降低一年再住院率約50%。

抽菸和心血管疾病到底有什麼關係，葉宏一解釋，香菸裡除了有尼古丁，還有上百種有害物質，恐使身體長期處於發炎狀態，加上香菸燃燒不完全會產生一氧化碳，會使心臟、血管長期處於缺氧狀態。

他比喻，人的血管就像一條橡皮管，一開始管壁很乾淨也很有彈性，但只要開始吸菸，管壁內就會堆積汙垢，久而久之失去彈性、脆化，只要血壓一高就可能破裂，危及性命。

現代人常有三高等慢性病纏身，整天忙於控制血壓、血糖和膽固醇，葉宏一說，若能立志戒菸，帶來的好處將大過控制慢性病的好處。

此外，近年許多電子菸宣稱有戒菸效果，也是戒菸者常有的一大迷思，葉宏一強調，電子菸最大的問題在於，沒人知道裡面究竟加了什麼，外國報導也指出，電子菸是青少年使用菸品、毒品的第一步，呼籲民眾若想戒菸，還是利用戒菸貼片、口嚼藥物才是正道。（編輯：管中維）1070530