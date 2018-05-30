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警消年功俸調高 警署：年增11億支出

中央社2018/05/30 15:47
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北30日電）基層警消年功俸最高俸額調高，警政署今天表示，政府財政為此年增新台幣11億餘元支出；另明年晉級原將達頂標者的考績獎金將因此減0.5個月，但長期增加所得更有利員警。

立法院院會昨天三讀修正通過警察人員人事條例第22條附表一，將警正四階、警佐一階至四階的警察年功俸最高俸額調至525，警正三階調至550，估計受惠員警可達6萬906人。

根據警政署臉書粉絲團懶人包資料顯示，所謂的「年功俸額」就是用來計算「薪水」及「退休金」的基數，新法調高現職待遇和退休金；另，伴隨年功俸天花板拉高一級，原本明年可達頂標者將因此延後一年，考績獎金將少領0.5個月。

警政署今天發布新聞稿說明，警消加薪案三讀通過後，估計政府財政支出將年增逾11億元，雖然原本明年將達頂標者將因此減少首年0.5個月考績獎金，但長期所得增加是更加有利。

依據今天出爐的「員警加薪後俸表試算」資料顯示，警政署說，基層警消年功俸由500元晉級525元者，明年起晉525元首年考績獎金減少0.5個月，以任警正四階滿10年者為例，試算約減少3萬6655元；但現職待遇晉級後每月增加1370元，每年可增加1萬9865元（以14.5個月計）。

警政署指出，上述前後相約減少1萬6790元，但未來現職人員每年都增加1萬9865元，退休後每月增加1644元、每年增加1萬9728元。

「優惠考績只有晉525年功俸當年暫停，第2年起即恢復優惠權益」，警政署強調，長期增加所得對員警更有利。

警政署舉例說，以警正四階現支500俸額2萬8242人為例，估計10至16年後退休，在職時可增19萬8650元至31萬7840元不等；另退休後計算至75歲止，16年可增加30萬5648元。合計在職與退休所得增加金額為50萬4298元至62萬3488元不等。

此外，警正三階最高年功俸額由525提高至550，最近3年受益人數為8119人，財政支出共增1億6515萬元；警正四階以下人員最高俸額由500提升至525，最近3年受益人數3萬486人，增加7億1386萬元。

警政署說，合計現職人員增加8億7901萬元；另提升後退休人員增加2億9666萬元，財政支出總計增加11億7567萬元，是實際加在基層警消的優惠。（編輯：劉政權）1070530

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