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娛樂

羅大佑沒信心搶金曲　被問看好哪位女歌手神回應

記者吳雨婕／台北報導2018/05/30 17:36
▲羅大佑、茄子蛋都有入圍本屆金曲獎。（圖／Legancy提供 , 2018.05.30）
▲羅大佑、茄子蛋都有入圍本屆金曲獎。（圖／Legancy提供 , 2018.05.30）

羅大佑號召知名音樂人展開系列活動「週三俱樂部－羅大佑與音樂瘋子的傳奇派對」，而今（30）日在台北Legancy音樂展演空間下午進行彩排活動，與王治平，以及剛入圍第29屆金曲獎「最佳新人」等四獎的茄子蛋，一起表演。

羅大佑這次以新專輯《家III》中的〈至觀音山〉入圍金曲獎「年度歌曲」，以及「最佳演唱錄音專輯」兩項大獎，而新人茄子蛋則是入圍四項，金曲獎頒獎典禮即將於6月23日登場，眼看日子一天一天接近，羅大佑談到入圍金曲的心情，他笑說沒辦法緊張，因為緊張沒用，至於有沒有信心得獎？他保守表示：「沒有信心，入圍就很好了啦！音樂不像運動比賽，那麼殘忍。」


▲羅大佑坦言對金曲沒信心。（圖／Legancy提供 , 2018.05.30）

羅大佑作為歌壇前輩，看待此次入圍的最佳國語男、女歌手，他思考後提到，「男歌手有Eason（陳奕迅）、林俊傑，我真的不知道了，而且許書豪是我同學的兒子。」本次入圍女歌手的則是有張惠妹、徐佳瑩、呂薔、飛、彭佳慧，被問到最看好誰，他面帶笑意，給了個神回應：「我們男人對女人的事情不要隨便講。」

一旁的王治平，聽聞女歌手競爭激烈，悠悠地補充：「這屆評審的口味真的很難猜，但是我真的認為身為音樂人能被提名就是榮幸，做音樂不是靠難講來做。」

茄子蛋才推出第一張專輯《卡通人物》，就一次入圍四項，包含「最佳新人」、「最佳台語專輯」、「最佳樂團」、「年度專輯」，他們謙虛的說，有這麼多人支持，他們會繼續努力，且這次與羅大佑、王治平有合作的舞台，他們也非常的高興，主唱兼鍵盤手阿斌說道：「我們感恩惜福到一個爆炸，真的超級開心，我爸爸很愛羅大佑，今天真是太棒了！」


▲羅大佑號召知名音樂人展開系列活動「週三俱樂部－羅大佑與音樂瘋子的傳奇派對」（圖／Legancy提供 , 2018.05.30）

關鍵字羅大佑茄子蛋金曲獎
柯震東親哥發專輯　樂團生涯有洋蔥林逸欣譙渣男不嘴軟　網友求被罵

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