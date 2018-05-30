光大寮聚寶宮　蕭府太傅神威遠播

先民渡海來台到了光大寮附近時，原本祭祀的是土地公，當時只有一間土地公廟，還有一座日月吏使壇。日月吏使壇祭祀的是一位漢族青年與一位平埔族青年，兩人在世時常攜手為當地鄉民解決各種大小事，後因病早逝，當地鄉民就建了日月吏使壇來祭拜二人。

光大寮聚寶宮位於雲林縣麥寮鄉，主祀蕭府太傅，是台灣王爺信仰中的重鎮之一，雖然聖號為太傅，但其神格為王爺，而聚寶宮的歷史向上推算，也有三百年了，但其實一開始聚寶宮的主神並非蕭府太傅。

之後過了一段日子，土地公廟半夜發出豪光，香爐也發爐，當地信眾以手輦請示神明，結果來的不是土地公，而是保生大帝，保生大帝表示此後要在這裡護佑鄉民，當地人因而雕刻保生大帝金身祭祀，之後也將日月吏使迎入廟中，共同享受人間香火。

莫約在清朝乾隆末年，某日夜晚，鄉民聽到有類似軍隊作戰的聲響，據說保生大帝隨即指派二位日月吏使查明，之後發現是由泉州富美宮過來的蕭府太傅。保生大帝隨即表示，祂願意讓出主神的位置，由蕭府太傅當家，廟名改為「富美宮」，就這樣，當地的神明以如此龐大的陣容守護當地信眾。

到了光緒三十三年，廟宇主體建築改建，改為現今的「聚寶宮」，之後又經過多次改建，就是現在大家熟悉的樣子。

蕭府太傅是位嚴以律己的神明，據說來台初期由於創業維艱，蕭府太傅的金身是以竹子為主體，若是信眾稍有忤逆神明之事，蕭府太傅的金身就會自動燃燒殆盡，也有一說這就是「燒仔王」的由來。

台灣許多以蕭府太傅為主神的廟，大多是從聚寶宮分靈，而蕭府太傅的神威遠播，會南北各地巡視，而蕭府太傅北巡的日子就快到了，各位蕭府太傅的信眾，要好好把握這個機會唷。

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