議員要求警察健檢費補助　中市府：提高放寬對象

台中市議會今（30）日進行警消環衛業務質詢，議員楊正中表示，員警長時間處於高風險工作環境，健康檢查補助卻不是所有員警都有的福利。市府編列給警察健康檢查的補助經費每年僅約265萬元，經費仍短差1000萬餘元。市府表示，108年度健檢費編列1229萬9000元預算，已於今年4月23日送市府審核，希望自明年起進一步提升員警健檢品質。
楊正中指出，台中市政府預算中，統籌編列給警察健康檢查補助150萬元，可供430名員警每人3500元的補助；此外，編列於警察局交通大隊下健康檢查補助經費每年約114萬元，提供574名員工2000元健檢補助。依照「台中市政府及所屬機關公務人員健康檢查處理原則」中規定，警察健康檢查費補助為每年3500元，編列於交通大隊的健檢補助經費顯然也與規定不符。
楊正中說，警察工作辛苦且風險高，而台中目前空氣污染嚴重，幾乎每位員警都需要站路口執勤，此外員警24小時輪值對身體也有相當大影響，依據統計資料，員警平均死亡年齡比國民平均死亡年齡低。台中市政府每年編列給員警健康補助費用約265萬元，而警察局公務車維護費約3400萬，嘆「人不如車」。
市警察局說，針對40歲以上員警，預備金支出健康檢查補助費150萬元，可補助430名員警，每人3500元；交通大隊也編列健康檢查補助費約114萬元，可補助574名交警，每人2000元，不分年齡均可參加。
為照顧更多基層員警，警察局正爭取放寬補助對象及金額，依市府健康檢查處理原則重新擬訂員警健康檢查預算金額，108年度健康檢查費預計編列1229萬9000元預算，已於今年4月23日送市府審核中。
警察局強調，體恤交通大隊外勤員警勤務辛勞且繁重，108年將編列201萬2500元健康檢查經費，一併將交警大隊警職人員健檢補助金額從原先的2000元提高至3500元，未來可供不限年齡交警575人每年3500元補助。