議員要求警察健檢費補助　中市府：提高放寬對象

台中市議會今（30）日進行警消環衛業務質詢，議員楊正中表示，員警長時間處於高風險工作環境，健康檢查補助卻不是所有員警都有的福利。市府編列給警察健康檢查的補助經費每年僅約265萬元，經費仍短差1000萬餘元。市府表示，108年度健檢費編列1229萬9000元預算，已於今年4月23日送市府審核，希望自明年起進一步提升員警健檢品質。

楊正中指出，台中市政府預算中，統籌編列給警察健康檢查補助150萬元，可供430名員警每人3500元的補助；此外，編列於警察局交通大隊下健康檢查補助經費每年約114萬元，提供574名員工2000元健檢補助。依照「台中市政府及所屬機關公務人員健康檢查處理原則」中規定，警察健康檢查費補助為每年3500元，編列於交通大隊的健檢補助經費顯然也與規定不符。