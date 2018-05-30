升北市府顧問 周榆修：做好府會聯繫

媒體詢問周榆修，正值民進黨決定不禮讓柯文哲的時間點，會不會尷尬，周榆修說，他不會想這麼多，身為府會聯絡人，就會把府會聯絡人的工作做好。

民主進步黨中執會今天通過提名黨籍立委姚文智參選台北市長。台北市政府前副祕書長李文英16日在民進黨確定自提市長參選人後，以職場倫常為由請辭；民進黨籍的副市長陳景峻28日則發表聲明，選擇留在北市府，延續「白綠合作」。

（中央社記者陳妍君台北30日電）台北市長柯文哲的民進黨籍幕僚周榆修原任市長室專員，日前升職為市府顧問。周榆修今天說，他曾在議會服務8年，未來最重要的工作就是做好府會聯繫。

對於外界解讀，周榆修升職為市府顧問，兼任府會副總聯絡人，是柯文哲表達對綠友好的態度，周榆修表示，市府與議會有良好的溝通機制，市議會議員都是他橫向聯繫與服務的對象；柯文哲的想法是一致的，覺得朋友要多、敵人要少，不會想那麼多。

同時，周榆修說，他在市府工作，還是站在為議會服務的立場，沒有變；民進黨發言人鄭運鵬也曾表示，雖然民進黨徵召台北市長參選人，但服務於市府的黨員仍應秉持積極服務市民、市政為己任，如果沒有違紀助選行為，應該沒有違反黨紀問題。

市府有給職顧問共5人，包括負責跨局處協調的市長室前主任蔡壁如（以行程為主）、現任市長室主任李文宗（以政策面為主）、負責政策的李博榮、府會地方的周榆修，以及隸屬副市長林欽榮之下的謝文貴。（編輯：梁君棣）1070530