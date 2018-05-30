NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈科大畢業影展　6影片展現社會關懷我駁回10大陸官員訪台　陸說話了8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

升北市府顧問 周榆修：做好府會聯繫

中央社2018/05/30 15:56
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者陳妍君台北30日電）台北市長柯文哲的民進黨籍幕僚周榆修原任市長室專員，日前升職為市府顧問。周榆修今天說，他曾在議會服務8年，未來最重要的工作就是做好府會聯繫。

民主進步黨中執會今天通過提名黨籍立委姚文智參選台北市長。台北市政府前副祕書長李文英16日在民進黨確定自提市長參選人後，以職場倫常為由請辭；民進黨籍的副市長陳景峻28日則發表聲明，選擇留在北市府，延續「白綠合作」。

媒體詢問周榆修，正值民進黨決定不禮讓柯文哲的時間點，會不會尷尬，周榆修說，他不會想這麼多，身為府會聯絡人，就會把府會聯絡人的工作做好。

對於外界解讀，周榆修升職為市府顧問，兼任府會副總聯絡人，是柯文哲表達對綠友好的態度，周榆修表示，市府與議會有良好的溝通機制，市議會議員都是他橫向聯繫與服務的對象；柯文哲的想法是一致的，覺得朋友要多、敵人要少，不會想那麼多。

同時，周榆修說，他在市府工作，還是站在為議會服務的立場，沒有變；民進黨發言人鄭運鵬也曾表示，雖然民進黨徵召台北市長參選人，但服務於市府的黨員仍應秉持積極服務市民、市政為己任，如果沒有違紀助選行為，應該沒有違反黨紀問題。

市府有給職顧問共5人，包括負責跨局處協調的市長室前主任蔡壁如（以行程為主）、現任市長室主任李文宗（以政策面為主）、負責政策的李博榮、府會地方的周榆修，以及隸屬副市長林欽榮之下的謝文貴。（編輯：梁君棣）1070530

澎湖5月氣溫創新高 破澎觀...促轉會31日上路 蔡總統將...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan