合體競選團隊 盧秀燕：勝利的組合

盧秀燕致詞時表示，她邀請江啟臣擔任競選團隊主任委員、顏寬恒擔任總幹事，這是一個勝利的組合，也是團結勝選最好的典範。她與江啟臣曾是初選的對手，但他們承諾初選君子之爭，選後團結合作，現在要建立改革團結的典範。

記者會今天在中國國民黨台中市黨部禮堂舉行，由台中市議會黨團書記長、台中市議員李中擔任主持人，多名市議員也出席，開場由盧秀燕、江啟臣與顏寬恒共乘一輛協力車進場，象徵三人團結。

盧秀燕認為，這次選戰是決戰中台灣，不是只有在台中，要向全國發聲，立法院是重要舞台與平台，她也會力挺江啟臣競選國民黨立法院黨團總召，讓中台灣的聲音延伸到立法院與全國。

她提到，顏寬恒的政治歷練，可以說是台中市最在地的力量與聲音，尤其認真選舉、深耕基層，選舉就是要這種角色。

江啟臣說，民進黨執政後，從中央到地方都傳出人民不滿的聲音，民眾對國民黨有希望與寄望，國民黨要從新世代的傳承中改變，重新獲得民眾的認同；他跟盧秀燕雖然在初選競爭，但相互學習、合作，這就是台中的國民黨，台中可以成為中台灣選舉的發動機。

顏寬恒說，他們站在這裡，就是要表現相挺團結，台中市府3年來市政推動不順利，市府與議會關係緊張，這次市長選舉國民黨沒有黨產與行政資源，不管是中央或地方都是很困難的選舉，「但我們有廣大的民意當做靠山」。

媒體提問台中市長林佳龍擔任立委時競選台中市長，在選前辭立委投入選戰，對於盧秀燕是否也辭職參選，她回應說，選前辭職最重要的目的是不讓人認為會濫用行政資源，她做任何事情都會按部就班，「相信我們會表現的比林市長好，這就是我們取代他的意義」。（編輯：黃瑞弘）1070530