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國貿區塊鏈應用首例 三方合作縮短流程

中央社2018/05/30 16:03
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北30日電）陽明海運聯手中國信託銀行和奇美實業，今年4月完成國內首例區塊鏈國際貿易概念驗證，透過區塊鏈技術成功加速海運及貿易融資流程和效率，可大幅減少各方作業流程2到4天。

陽明海運表示，傳統國際貿易流程高度仰賴紙本文件的傳遞與核實，不但耗時費力、保密性不佳，且容易出錯。陽明海運結合中國信託銀行的出口商貿易融資服務，以及奇美實業的流程創新，三方結合首度利用區塊鏈技術，共同完成台灣出口到泰國的貿易驗證。

陽明海運指出，區塊鏈技術具有不可竄改、不可否認、以共識機制達成同步帳本等特性，經過驗證結果顯示可加速整體國際貿易作業。航商精準掌握提單，減少貨物被冒領，並縮短客戶取貨時間；銀行則可全方位追蹤貿易進程及提升貿易融資產品的風險控管，共同提升國際貿易客戶所需的海運與融資服務。

陽明海運強調，目前國際貿易客戶使用電子文件和紙本文件各占一半，傳統的提單需要銀行的押匯作業，但這次3方合作下，簡化了押匯作業和文件傳輸的來往整合時間，可比傳統作業模式減少2到4天的時間。

陽明海運未來會視客戶使用區塊鏈技術的意願及往來銀行的資訊能力技術，陽明海運可以逐家銀行相互測試，以提升服務能力和效率。

區塊鏈是一種去中心化的分散式資料庫，透過集體維護讓區塊鏈裡面的資料更可靠，或是可以把它理解成是一個全民皆可參與的電子記帳本，一筆一筆的交易資料都可以被記錄，如比特幣等數位貨幣為使用區塊鏈技術的應用之一。（編輯：張良知）1070530

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