斷訊案報導不公正 NCC：民視違反新聞自律規範

國家通訊傳播委員會（NCC）今天召開第805次委員會議，並舉行會後記者會，副主委翁柏宗說，民視新聞台4日到14日在TBC斷訊民視新聞台期間，播出相關的新聞報導及新聞評論節目，內容涉及違反民視新聞自律諮詢委員會訂定的「新聞自律規範」中，有關「製播涉己事件新聞」。

鴻海副總裁呂芳銘旗下TBC台灣寬頻，及凱擘有線電視、台固有線電視等3家業者，因與民視談不攏民視新聞台授權上架問題，TBC旗下南桃園、北視、信和、吉元及群健5家有線電視公司於5月4日予以斷訊，受影響收視戶數超過70萬戶，後來TBC在民視表明不追究播出民視新聞台的著作權責任下復播。

翁柏宗指出，跟民視自身相關的斷訊事件並非不能報導，但必須以公正、客觀角度呈現整體事件，維持平衡及中立角度；不過，民視並未平衡報導，因此，NCC決議要求民視把報導及評論內容，送交自家新聞自律委員會討論，並將會議紀錄對外公開，NCC也會依據會議的紀錄及結論，作為後續辦理民視新聞台評鑑及換照時的參考。

同時，NCC今天委員會議也審查另外3件案子，其中民眾反映電視播出的廣告「極無雙手遊－覺醒篇」，疑似出現性暗示的台詞與動作，不過，NCC認為廣告業者已經自行下架，且內容未達妨礙公共秩序或善良風俗等違規標準，因此不予裁罰，但對播出廣告的電視台發函要求改進。

另外一個案子是有關CINEMAX頻道107年3月1日晚上11時50分播出的「惡夜30：黑暗再臨」節目，標示為輔15級，但內容出現過於暴力、血腥、殘忍的畫面，明顯違反節目分級辦理，NCC決議予以警告。

至於TVBS新聞台5月5日播出的「五四運動爆衝突，學生自稱遭掐脖挨轟演戲」新聞，民眾陳情內容有涉及剪接、未呈現事實全貌之處，翁柏宗指出，報導中有詢問網友看法及當事人回應，可視為已作平衡報導。（編輯：林淑媛）1070530